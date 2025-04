Od niedzieli wierni będą mogli modlić się przy grobie Franciszka

Złożenie do grobu trumny z ciałem Ojca Świętego Franciszka będzie miało charakter prywatny. Wierni będą mogli modlić się przy papieskim grobie w Bazylice Matki Bożej Większej od Niedzieli Miłosierdzia, 27 kwietnia, od godz. 7.00. Te informacje przekazało watykańskie Biuro Prasowe po zakończonej dziś trzeciej kongregacji generalnej kardynałów.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Kolejni kardynałowie przybywają do Rzymu

113 kardynałów wzięło udział w dzisiejszej kongregacji generalnej, która odbyła się przed południem w watykańskiej Auli Synodalnej. Ci, którzy dołączyli dziś do tego grona, złożyli przysięgę, przewidzianą w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis. Podczas kongregacji wysłuchano 34 wystąpień, a także rozpoczęły się rozmowy na temat Kościoła i świata.

Kard. Cantalamessa i kaznodzieją na otwarcie konklawe

Podczas kongregacji generalnej wybrano też kaznodziejów, których rozważań wysłuchają kardynałowie, zgodnie z tym, co przewiduje konstytucja Universi Dominici Gregis. Pierwsze rozważanie wygłosi na początku przyszłego tygodnia o. Donato Ogliari OSB, przełożony opactwa Bazyliki św. Pawła za Murami. Drugie, otwierające konklawe, wygłosi były kaznodzieja Domu Papieskiego, kard. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Kolejna kongregacja generalna jest zaplanowana na piątek o godz. 9.00.

Modlitwa przy grobie Franciszka od Niedzieli Miłosierdzia

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało również, że złożenie do grobu trumny z ciałem Ojca Świętego Franciszka w Bazylice Matki Bożej Większej w najbliższą sobotę 26 kwietnia, będzie miało charakter prywatny. Świątynia zostanie otwarta dla wiernych od Niedzieli Miłosierdzia, 27 kwietnia, od godz. 7.00 rano.

Do soboty włącznie przed Bazyliką Matki Bożej Większej odbywają się wieczorne modlitwy różańcowe w intencji zmarłego Papieża, które rozpoczynają się o godz. 21.00. Dzisiejszej będzie przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, natomiast w piątek poprowadzi ją kard. Pierbattista Pizzaballa.

Tłum wiernych w Bazylice Watykańskiej

Tymczasem tłumy osób, chcących oddać hołd Papieżowi Franciszkowi, przychodzą do Bazyliki św. Piotra, gdzie wystawiona jest trumna z ciałem Ojca Świętego. Szacuje się, że do godziny 14.00 w czwartek modliło się przy niej 61 tys. osób. Wczoraj świątynia nie została zamknięta o północy, ale pozostała otwarta dla wiernych aż do godz. 5.30 dzisiejszego poranka. W czwartek również przewidziane jest jej przedłużone otwarcie, jeśli będzie to potrzebne.