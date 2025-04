„Nadzieja” – autobiografia, która zaskakuje

„To przede wszystkim była znakomita przygoda” – tak o najnowszej książce Papieża Franciszka Radiu Watykańskiemu – Vatican News, mówi Anna T. Kowalewska, jej tłumaczka na język polski. „Nadzieja. Autobiografia” to wyjątkowe dzieło, które miało ukazać się dopiero po śmierci Papieża, ale – jak podkreśla wydawca – potrzeby naszych czasów i Jubileuszowy Rok Nadziei 2025 skłoniły Franciszka do udostępnienia swoich wspomnień już teraz.

Książka, która łączy przygodę, historię i duchowość

Jak zaznacza Kowalewska, „Nadzieja” to nie tylko duchowa opowieść, ale także wciągająca historia życia Jorge Mario Bergoglio, pełna zaskakujących wątków. „Zaczyna się jak książka przygodowa – można tu znaleźć nutę klimatów znanych z klasycznych powieści młodzieżowych” – mówi tłumaczka. Jednak szybko okazuje się, że to opowieść o człowieku, który z prostego księdza staje się przywódcą Kościoła, dążącym do jego reformy i zbliżenia do ludzi.

Autobiografia, pisana przez sześć lat, odkrywa mało znane fakty z życia Franciszka – od włoskich korzeni i migracji rodziny do Argentyny, przez młodzieńcze pasje (w tym miłość do piłki nożnej i literatury), aż po trudne decyzje związane z pontyfikatem.

Ameryka Łacińska, Borges i dyktatura – nieznane oblicza Papieża

Anna Kowalewska zwraca uwagę na bogactwo wątków związanych z Ameryką Łacińską, które dla polskiego czytelnika mogą być prawdziwym odkryciem. „Duża część książki dzieje się w Argentynie, o której wiemy bardzo niewiele” – podkreśla. Wśród nich są zarówno anegdoty (jak spotkanie młodego Bergoglio z pisarzem Jorge Luisem Borgesem), jak i mroczne epizody z czasów dyktatury wojskowej.

„Jest tragiczna historia nauczycielki Papieża, którą reżim Jorge Videli torturował, a następnie zamordował, wyrzucając z samolotu do oceanu” – mówi tłumaczka. Franciszek nie unika trudnych tematów, opisując również swoje próby pomocy ofiarom reżimu.

Polityka, wiara i przyszłość Kościoła

W książce opisany jest też okres konklawe. Czytelnik będzie mógł poznać kulisy wyboru Franciszka. „Nadzieja” to także głęboka refleksja nad współczesnymi wyzwaniami. Papież pisze o wojnach (w tym konfliktach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie), migracjach, a nawet rozwoju technologii. Jak zauważa Anna Kowalewska, książka jest „miejscami poruszająca, a miejscami zaskakująco dowcipna”, ukazując Franciszka jako człowieka pełnego pasji i wrażliwości.

Dziedzictwo nadziei dla przyszłych pokoleń

Wydana w Jubileuszowym Roku Nadziei 2025 autobiografia ma być – jak podkreśla wydawca – „duchowym przesłaniem dla świata”. Wzbogacona o niepublikowane zdjęcia i prywatne materiały, stanowi unikalne połączenie pamiętnika, historii i duchowego testamentu.

„Chciałam, aby polski czytelnik jak najlepiej poznał postać papieża” – podsumowuje tłumaczka. I jak się wydaje, „Nadzieja” spełnia to zadanie, ukazując Franciszka nie tylko jako przywódcę Kościoła, ale przede wszystkim jako człowieka, którego życie to gotowy scenariusz na film.

