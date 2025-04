Król Karol i królowa Camilla podczas wizyty w Rzymie 9 kwietnia 2025 r.

Papież

Król Karol i królowa Kamila z prywatną wizytą u Papieża

Brytyjska para królewska, przebywająca we Włoszech od 7 do 10 kwietnia, została w środę po południu przyjęta prywatnie przez Franciszka w Domu Świętej Marty, gdzie papież kontynuuje rekonwalescencję. Papież i król wymienili wzajemne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Salvatore Cernuzio - Watykan W szczególnie ważnym dniu dla ich rodziny, między 20. rocznicą ślubu Karola i Kamili a 4. rocznicą śmierci księcia Filipa, brytyjska para królewska spotkała się w środę po południu z Papieżem Franciszkiem. Była to wizyta prywatna, a spotkanie odbyło się w Domu Świętej Marty, gdzie Papież od ponad dwóch tygodni przechodzi rekonwalescencję po wyjściu z Kliniki Gemelli i gdzie niedawno wznowił niektóre spotkania. Komunikacja watykańska Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało: „Papież Franciszek spotkał się dziś po południu prywatnie z Ich Królewskimi Mościami, królem Karolem i królową Kamilą. Podczas spotkania papież złożył Ich Królewskim Mościom najlepsze życzenia z okazji rocznicy ślubu i odwzajemnił życzenia Jego Królewskiej Mości dotyczące szybkiego powrotu do zdrowia". Odniósł się w ten sposób do stanu zdrowia króla, który pod koniec marca trafił do szpitala z powodu skutków ubocznych leczenia raka zdiagnozowanego rok temu. Pałac Buckingham odnotowuje Pałac Buckingham zapowiedział oficjalne spotkanie z papieżem na początku marca, kiedy Franciszek był hospitalizowany z powodu obustronnego zapalenia płuc. W późniejszej nocie z 24 marca ogłoszono, że król Karol III i jego małżonka nie planują już spotkania z Papieżem z powodu jego rekonwalescencji. „Ich Królewskie Mości", czytamy, „składają Papieżowi najlepsze życzenia z okazji jego rekonwalescencji i z niecierpliwością oczekują wizyty w Stolicy Apostolskiej, gdy tylko wyzdrowieje". Spotkanie w sprawie kanonizacji Newmana Życzenie to spełniło się w środowe popołudnie, 9 kwietnia. Karol III jest nie tylko monarchą Zjednoczonego Królestwa, ale także głową Kościoła anglikańskiego. W 2019 r., w przeddzień kanonizacji kardynała Johna Henry'ego Newmana, pierwszego Brytyjczyka od ponad czterdziestu lat, który został ogłoszony świętym, ówczesny książę Walii napisał artykuł w L'Osservatore Romano, nazywając to wydarzenie „powodem do świętowania nie tylko w Wielkiej Brytanii i nie tylko dla katolików, ale także dla wszystkich, którzy pielęgnują wartości, które go zainspirowały". Karol wziął następnie udział w ceremonii w Watykanie w dniu 13 października 2019 r., na zakończenie której powitał papieża Franciszka z delegacją z Wielkiej Brytanii. Obaj widzieli się także 4 kwietnia 2017 r. podczas wizyty w Watykanie. Podróż pary królewskiej do Włoch Podczas trzydniowej wizyty brytyjscy monarchowie spotkali się z prezydentem Republiki Sergio Mattarellą i premierem Giorgią Meloni. Król wygłosił przemówienie do zgromadzonych izb parlamentu w Montecitorio.