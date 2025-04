Kard Sandri: Nie ma wzrostu bez korzeni i nie ma rozkwitu bez nowych pędów

"Nie ma przyszłości bez spotkania starych i młodych; nie ma wzrostu bez korzeni i nie ma rozkwitu bez nowych pędów. Nigdy proroctwo bez pamięci, nigdy pamięć bez proroctwa; i zawsze będzie konieczne spotkanie" - w jakiś sposób papież Franciszek pozostawia to słowo także Kolegium Kardynalskiemu, złożonemu z ludzi młodych i starszych – mówił kardynał Leonarda Sandri w homilii podczas piątej Mszy św. za duszę Papieża Franciszka w ramach Novendiali.

Wojciech Rogacin – Watykan

Kardynałowie przybyli do Rzymu na kongregacje generalne przed konklawe uczestniczyli w piątej Mszy św. w ramach Novendiali, czyli dziewięciu Msz św. odprawianych za zmarłego Papieża Franciszka. Podczas piątej Mszy św. Novendiali, kard. Leonardo Sandri mówił w homilii, że jak Apostołowie w Wieczeniku czekali na zesłanie Ducha Świętego, tak obecnie Kościół oczekuje na nowe natchnienie Ducha Świętego w czasie, kiedy będzie się dokonywać wybór nowego papieża.

Czekając na wylanie Ducha Świętego

„Żyjemy teraz przejściem pomiędzy zakończeniem życia Następcy Piotra, papieża Franciszka, a spełnieniem obietnicy, aby wraz z nowym wylaniem Ducha Kościół Chrystusa mógł kontynuować swój bieg wśród ludzi z nowym Pasterzem” – mówił kard. Sandri.

Przypomniał, że jednym z tytułów papieża jest Servus Servorum Dei – sługa sług bożych. I ten tytuł praktycznie realizował Papież Franciszek, wybierając różne miejsca, w których panuje cierpienie i samotność, aby wykonać obrzęd umycia nóg podczas Mszy Świętej w Wielki Czwartek, czy też klękając i całując stopy przywódców Sudanu Południowego, błagając o dar pokoju. Czynił to w stylu, który przez wielu uznawany był za skandaliczny, ale był za to głęboko ewangeliczny.

Kard. Sandri powiedział, że kardynałowie, wezwani do służby Ewangelii, aż do przelania krwi, są też pierwszymi współpracownikami następcy Świętego Piotra.

Franciszek pozostawia słowo kardynałom

Przypomniał proroctwo Joel, tak często cytowane przez Papieża Franciszka: „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia… każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” (Jl 3 1, 5a).

„Nasz drogi Święty Ojciec lubił to powtarzać, mówiąc o spotkaniu i dialogu między pokoleniami, o potrzebie, by starcy opowiadali swoje sny młodym, a ci z ich energią i wizją potrafili, z pomocą Bożą, przekształcić je w rzeczywistość” – mówił kard. Sandri.

„Zacytuję papieża Franciszka: ‘nie ma przyszłości bez spotkania starych i młodych; nie ma wzrostu bez korzeni i nie ma rozkwitu bez nowych pędów. Nigdy proroctwo bez pamięci, nigdy pamięć bez proroctwa; i zawsze będzie konieczne spotkanie’” – dodał kardynał. I kontynuował: „W jakiś sposób papież Franciszek pozostawia to słowo także Kolegium Kardynalskiemu, złożonemu z ludzi młodych i starszych, w którym wszyscy mogą pozwolić się uczyć Bogu, wyczuć marzenie, jakie ma On dla swojego Kościoła i spróbować je zrealizować z młodością i odnowionym entuzjazmem.

Kardynał dodał również, że Franciszek wskazał także kolejna wizję, do której trzeba się przygotować – do Roku Świętego 2033, kiedy obchodzone będzie dwa tysiące lat od Odkupienia dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przygotowanie do tych wielkich wydarzeń będzie należało do nowego papieża.

Prośba o łaskę realizacji wizji Franciszka

Kard. Sandri zakończył modlitwą do Boga za duszę Papieża Franciszka i wezwał wstawiennictwa Maryi: „Panie, powierzamy Ci Twojego sługę, papieża Franciszka, abyś napełnił go radością w Twojej obecności i prosimy o łaskę realizacji jego wizji Kościoła, który głosi tajemnicę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego! Maryjo, Matko Boga i Matko Kościoła, wstawiaj się swoimi modlitwami za tym, który tak chętnie utkwił w Tobie swoje pełne miłości spojrzenie, a teraz spoczywa w Bazylice Tobie poświęconej. Niech tak się stanie” – zakończył kard. Leonardo Sandri.