Kard. Gambetti: powierzamy duszę Franciszka czułości Boga

Wierni, którzy przybyli do Bazyliki św. Piotra, zgromadzili się „wokół ołtarza Pana, wzniesionego na miejscu wyznania Apostoła Piotra, aby celebrować Eucharystię w intencji ukochanego Papieża Franciszka”. Czwartej Mszy św. w dniu żałoby (novemdiales) przewodniczył kard. Mauro Gambetti.

ks. Marek Weresa – Watykan

Królewskość Jezusa

Kard. Gambetti, nawiązując do obrazu Sądu Ostatecznego zaczerpniętego z odczytanej Ewangelii (Mt 25, 31-42) powiedział, że odpowiedź Pana Jezusa wskazuje, że gwarancję udziału w Królestwie Bożym daje „zaangażowanie” w doświadczenia ludzi, w „perypetie najmniejszych braci i sióstr”. Wzorem dla nas jest Jezus, „który w swoim ziemskim życiu uczestniczył we wszystkich słabościach naszej natury, aż do odrzucenia, prześladowania i ukrzyżowania”.

Dać świadectwo

Rozważając fragment z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34-43), kardynał powiedział, że te słowa ukazują drogę do ewangelizacji w „zglobalizowanej, zsekularyzowanej i spragnionej prawdy i miłości epoce”. Chodzi o otwartość na drugiego, dzielenie się swoim doświadczeniem tak, aby pomóc człowiekowi „dać wiarę”.

„Objawienie boskiego człowieczeństwa Jezusa w historii” ma prowadzić do wiary w Chrystusa. „Wtedy pełna wartość wyznania wiary, zdrowej teologii i sakramentów, które wzbogacają życie w duchu wszelką łaską, może się rozwinąć dla wszystkich” - powiedział kard. Gambetti.