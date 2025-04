Grób Franciszka z białą różą – związek ze św. Teresą z Lisieux

Udostępniono zdjęcia grobu Papieża Franciszka w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Dziś będą się przy nim modlić kardynałowie, mogą też grób nawiedzać wierni. Na grobie położono białą różę, która miała symboliczne znaczenie dla Franciszka.

Wojciech Rogacin, Salvatore Cernuzio – Watykan

Grób znajduje się w niszy pomiędzy Kaplicą Paulińską, gdzie jest ukochana przez Franciszka ikona Maryi – Salus Populi Romani – oraz Kaplicą Sforzów. Jest to grób prosty, wykonany zgodnie z ostatnią wolą Papieża Franciszka. Znajduje się w ziemi, a na posadzce położona jest płyta nagrobna z jednym napisem: Franciscus.

Nad płytą na ścianie wisi kopia krzyża pektoralnego Franciszka. Całość wykonana jest w kamieniu pochodzącym z Ligurii, rodzinnych stron dziadków Franciszka, którzy wyemigrowali z Włoch do Argentyny.

Znak białej róży

Pierwsze zdjęcia nagrobka Franciszka pokazano z leżącą na nim białą różą. To nie jest tylko gest oddania szacunku zmarłemu. To jest także symbol więzi Franciszka z Teresą z Lisieux, świętą, do której zawsze zwracał się z prośbą o łaski i której wstawiennictwu powierzał trudności osobiste i innych.

Ten kwiat towarzyszył Jorge Mario Bergoglio przez całe życie. On sam mówił o nim w książce-wywiadzie „El Jesuita", napisanej przez argentyńskich dziennikarzy Sergio Rubina i Francescę Ambrogetti, którzy opisując bibliotekę ówczesnego arcybiskupa Buenos Aires, zauważyli wazon pełen białych róż na półce, przed zdjęciem karmelitańskiej mistyczki, zmarłej w wieku zaledwie 24 lat w 1897 roku, kanonizowanej przez Piusa XI i ogłoszonej Doktorem Kościoła przez Jana Pawła II w 1997 roku. „Kiedy mam problem”, wyjaśnił przyszły papież dwóm dziennikarzom, „proszę świętego, nie o jego rozwiązanie, ale o wzięcie go do ręki i pomoc w zaakceptowaniu go, a jako znak prawie zawsze otrzymuję białą różę".

Grób Franciszka wierni mogą nawiedzać od Niedzieli Miłosierdzia, 27 kwietnia.