Abp Wojda: Franciszek był pielgrzymem nadziei na dzisiejsze czasy

Franciszek przypominał, że Kościół nie jest „Kościołem elit” ale Kościołem, w którym jest miejsce dla każdego - powiedział abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News. Dodał, że teraz „powinniśmy prosić Pana Boga o to, żeby nam posłał właściwego przewodnika, którym zawsze jest papież”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Żałoba i oczekiwanie

Kościół po śmierci i pogrzebie Ojca Świętego trwa na modlitwie za zmarłego. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na Placu św. Piotra celebrowana była druga z dziewięciu (Novemdiales) Mszy św. za zmarłego Franciszka.

Abp Wojda powiedział, że nadchodzące dni to właśnie czas błagania o dar nieba dla zmarłego Biskupa Rzymu oraz przyzywania Ducha Świętego przed rozpoczęciem konklawe.

„Mamy bardzo wielu wspaniałych kandydatów, którzy rozumieją dzisiejsze czasy, są bardzo mocno osadzeni w rzeczywistości dzisiejszego świata. I myślę, że właśnie trzeba się modlić po to, żeby Duch Święty wybrał tego najbardziej właściwego, który tak jak poprzedni papieże, z ostatnich dziesiątek lat, będzie potrafił wskazać drogę, poprowadzić wspólnotę Kościoła drogami, których chce Chrystus” - powiedział hierarcha.

Kościół dostępny dla wszystkich

Abp Tadeusz Wojda, zapytany o to, co powinniśmy wynieść z pontyfikatu Papieża Franciszka wskazał najpierw na to, że Franciszek przypominał, że Kościół nie jest „Kościołem elit”, ale „Kościołem, który przyjmuje wszystkich, w którym jest miejsce dla każdego”.

Metropolita gdański powiedział, że w tym Kościele jest miejsce dla nas, bo doświadczamy jakiegoś „ubóstwa”, a wszyscy potrzebujemy przede wszystkim żywej i mocnej wiary, która jest podstawą tego, że jesteśmy „częścią żywego Kościoła”.

Kolejnym elementem jest przywołanie obrazu Kościoła jako „szpitala polowego”. To dzięki Kościołowi, także ci, którzy dotychczas byli daleko od wspólnoty, mają możliwość doświadczenia Bożej miłości i bliskości Jezusa Chrystusa.

Misyjność, miłosierdzie, nadzieja

Przewodniczący KEP powiedział, że Papież Franciszek podkreślił, że „Ewangelia nie jest ozdobą. To nasza tożsamość i dlatego potrzeba, abyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy powołani; byśmy byli odpowiedzialni za Kościół”. „Musimy głosić Dobrą Nowinę tam, gdzie nas Chrystus posyła” - dodał.

Elementem pontyfikatu Papieża Franciszka, niezwykle istotnym jest miłosierdzie. Jest to dziś wyjątkowo ważne, bowiem w sytuacji zagubienia, gdy nasza wiara słabnie, to wtedy człowiek potrzebuje przebaczenia, oczyszczenia ze wszystkich grzechów i umocnienia.

Ostatnim punktem pontyfikatu Franciszka – wskazanym przez abp Wojdę – jest nadzieja. „Nie możemy nigdy jej stracić. Nie możemy nigdy poddawać się jakimś sytuacjom trudnym, bo wiemy, że Jezus Chrystus jest z nami, bo wiemy, że Chrystus oddał za nas swoje życie, a więc nas odkupił ze wszystkich niewoli i czyni nas ludźmi wolnymi” - zaakcentował metropolita gdański.