35 mln wiernych spotkało się z Franciszkiem w Watykanie

Prefektura Domu Papieskiego opublikowała statystyki, z których wynika, że w trakcie 12-letniego pontyfikatu, z Papieżem Franciszkiem spotkało się w Watykanie blisko 35 mln wiernych, którzy uczestniczyli w celebracjach liturgicznych, audiencjach i gromadzili się na modlitwie Anioł Pański.

Tylko w ubiegłym roku z Papieżem spotkało się blisko 1,7 mln wiernych. Z kolei jeszcze w tym roku w celebracjach, audiencjach i modlitwie Anioł Pański wzięło w sumie udział ponad 262 tys. osób – nie licząc pośmiernego oddania hołdu Papieżowi i jego uroczystości pogrzebowych.

Z danych, które udostępniła Prefektura Domu Papieskiego wynika, że najwięcej wiernych odwiedziło Watykan w roku wyboru Ojca Świętego – było ich ponad 7,3 mln. To więcej, niż przyjechało do Rzymu nawet w Roku Miłosierdzia, kiedy w nabożeństwach i spotkaniach z Papieżem wzięło udział blisko 4 mln wiernych. Należy jednak pamiętać, że do liczby tych, którzy uczestniczyli w papieskich audiencjach i celebracjach w Watykanie, należy dodać również miliony osób, które spotkały się z nim podczas jego 47 zagranicznych i 40 krajowych podróży apostolskich. Ważnym kontekstem, który wpłynął na liczbę wiernych były również wielomiesięczne ograniczenia, związane z pandemią i mające wpływ m.in. na możliwość podróży i tworzenia zgromadzeń. To właśnie z tego powodu zorganizowane w Rzymie Światowe Spotkanie Rodzin w 2022 r. odbyło się z udziałem jedynie delegacji rodzin z całego świata, a nie wszystkich tych, którzy pragnęli na nie przybyć.