Życzenia dla Franciszka – Pasterza nadziei – w 12 rocznicę wyboru na papieża

Z całego świata napłynęły w czwartek życzenia dla Papieża Franciszka z okazji 12 rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Wiele z nich to wyrazy modlitwy i bliskości, w tym od polskich biskupów, episkoparów wielu krajów, przedstawicieli państw.

Wojciech Rogacin, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Dwunasta rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na Papieża przypadła w okresie, kiedy Franciszek od miesiąca zmaga się z ciężką infekcją dróg oddechowych i leczy się w Klinice Gemelli.

Czas próby i łaski

„Czas kiedy Ojciec Święty przebywa w szpitalu jest wyzwaniem dla całego Kościoła, aby się modlić i powierzać jego zdrowie Bogu Wszechmogącemu” – mówi Vatican News abp Henryk Jagodziński, nuncjusz apostolski w RPA oraz krajach sąsiadujących. Dodaje, że jest to moment doświadczeń, czas niełatwy, ale jest on również czasem łaski.

Jak mówi abp. Jagodziński, on sam jako nuncjusz doświadczył tym czasie życzliwości wobec Kościoła ze strony nie chrześcijan, bowiem nawet muzułmanie zapewniali go o modlitwie za Ojca Świętego. „Poczas mojej podróży w Botswanie wszyscy przyłączali się do modlitw za Ojca Świętego. Zatem ten czas doświadczeń dla Papieża jest także czasem, kiedy on nawet przez swoje cierpienie łączy ludzi przy Chrystusie, poprzez swoją osobę. Jest to zaprawdę błogosławieństwo, że Ojciec Święty nawet w takim ciężkim czasie dla siebie łączy Kościół i wypełnia misję Świętego Piotra umacniania braci w wierze” – dodaje abp Henryk Jagodziński.

„Modlimy się z Tobą i za Ciebie”

Życzenia dla Papieża Franciszka szybkiego powrotu do pełnej sprawności, wyrazy bliskości, zapewnienia o modlitwie napływały w czwartek z całego świata do Watykanu, a także do Kliniki Gemelli, w której od miesiąca Ojciec Święty przechodzi leczenie. W życzeniach, w których Franciszek nazwany został „Pasterzem nadziei”, pada wiele podziękowań za jego świadectwo przewodzenia Kościołowi nawet w trudnym czasie ciężkiej choroby.

„Dziękujemy, Wasza Świątobliwość, za Twoje świadectwo i za siłę, którą nadal przekazujesz nam wszystkim. Zapewniamy Cię o naszym wsparciu i nadal czynimy Twoje wezwanie naszym własnym: modlimy się z Tobą i za Ciebie” – napisała w specjalnym liście Rada Stała Konferencji Episkopatu Włoch. Biskupi włoscy przypominają scenę bitwy Izraela z Amalekitami, kiedy modlący się Mojżesz jest podtrzymywany przez Aarona i Chura. Podobnie biskupi zapewniają o swojej bliskości wobec Franciszka, zwłaszcza w trudnym czasie jego choroby. „Modlimy się z Tobą i za Ciebie”.

Życzenia od episkopatów, w tym polskiego

Życzenia dla Franciszka napłynęły m.in. również od biskupów diecezji rzymskiej, episkopatu Albanii, Argentyny, Hiszpanii, a także Polski. „Ojcze Święty, niosąc z Chrystusem krzyż cierpienia, potrzebujesz naszych modlitw. Jesteśmy pewni, że, jako Ojciec, ofiarowujesz swoje cierpienie za nas, synów i córki Kościoła. Zapewniamy Cię o naszej bliskości i darze modlitwy” – napisali polscy biskupi. „Świętując 12. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, zechciej przyjąć te słowa i najlepsze życzenia wszelkich łask, by móc kontynuować naszą wspólną pielgrzymkę ku nadziei, którą jest nasz Pan, Jezus Chrystus” – stwierdzają w życzeniach członkowie polskiego Episkopatu.

Dar Papieża jest kompletny

Fanciszkowi życzenia składał watykański kaznodzieja o. Roberto Pasolini podczas rekolekcji głoszonych w Auli Pawła VI, które za pośrednictwem łączy wideo śledzi Papież. „To dwunasta rocznica jego wyboru” mówił, „a jeśli dwanaście jest liczbą okrągłą, oznaczającą pełnię, to możemy naprawdę dziękować Bogu, ponieważ dar Papieża Franciszka dla Kościoła i świata jest kompletny. Z pewnością w ciągu tych dwunastu lat był w stanie wyrazić siebie w pełni. Niech Pan go strzeże i zawsze mu błogosławi” – mówił o. Pasolini.

Życzenia z ojczyzny Papieża

W Argentynie jako wyraz wdzięczności za pontyfikat Franciszka odprawiano dziękczynne Msze św., w trakcie których modlono się również o powrót do zdrowia Ojca Świętego.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Argentyny, abp Marcelo Colombo, przypominając słowa papieża wygłoszone podczas inauguracji Roku Świętego, podkreślił, że w tych słowach „wibruje jego serce pasterza, wzywając nas, byśmy byli znakami nadziei”. „Niech nasza Matka z Luján wstawia się za Franciszkiem i pomaga nam wytrwać w modlitwie w braterskiej komunii” – podsumował abp Colombo.

Życzenia od patriarchy Jerozolimy i serketarza stanu USA

Szybkiego powrotu do zdrowia, aby mógł kontynuować swoją misję w służbie Kościołowi i ludzkości życzył Papieżowi patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa. Wdzięczność za „mocne świadectwo wiary i pogody ducha w obliczu cierpienia” jest życzeniem Konferencji Episkopatu Albanii, która przypomina kamienie węgielne magisterium Franciszka: uwagę na egzystencjalne i geograficzne peryferie, z których jednym jest właśnie Albania.

Najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pochodzą również od kierownictwa Muzeów Watykańskich, podczas gdy La Civiltà Cattolica, czasopismo jezuitów, zakonu, do którego należy papież Franciszek, poświęciło specjalny numer 12 latom jego pontyfikatu ze zbiorem artykułów oferujących dogłębne spojrzenie na jego myśl i działania duszpasterskie.

Najlepsze życzenia pochodzą również od przedstawicieli państw – wśród nich od prezydenta Armenii Wahagna Chaczaturiana oraz sekretarza stanu USA Marco Rubio, który w nocie przypomina o wspólnym zobowiązaniu do „promowania pokoju na całym świecie, wspierania dialogu międzyreligijnego i ochrony wolności religijnej”.