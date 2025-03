Studenci z Betlejem napisali do Papieża

Studenci Uniwersytetu w Betlejem przesłali Ojcu Świętemu list. Zapewniają go o modlitwie w czasie choroby i wyrażają wdzięczność za papieskie zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Uniwersytet w Betlejem poinformował o liście, jaki studenci przekazali Ojcu Świętemu. Wyrazili w nim „solidarność oraz głęboką wdzięczność za niezachwiane zaangażowanie Papieża w sprawy sprawiedliwości, godności i pokoju.” Pisząc go, młodzi ludzie nawiązali do papieskiej zachęty, by „nigdy nie próbowali iść sami”, którą Papież skierował do nich w adwentowym przesłaniu. Odpowiadając na te słowa, ze swojej strony zapewnili Ojca Świętego, że on także nie pozostaje sam na swojej drodze.

„Zanosimy nasze wspólne modlitwy o Twój szybki powrót do zdrowia, abyś mógł nadal wznosić swój głos w obronie pokoju, sprawiedliwości i poszanowania godności każdego człowieka – napisali. – Z Betlejem, miejsca narodzin Chrystusa, prosimy o błogosławieństwa na ten trudny czas: Niech najmiłosierniejszy Bóg prowadzi Twoich lekarzy, przywróci Ci zdrowie i odnowi Twoją siłę, byś mógł dalej służyć Kościołowi, który wraz z Tobą uczy się służyć światu. Amen.”

List, podpisany przez przewodniczącego Senatu Studenckiego George’a Imada Ghanema oraz przedstawicielkę studentów Laurę Musallam, odzwierciedla głęboki szacunek studentów Uniwersytetu w Betlejem dla Papieża Franciszka oraz ich zaangażowanie w realizację jego wezwania do jedności i współczucia.

Br. Hernán Santos González FSC, wicekanclerz uczelni podkreślił wyjątkową rolę uniwersytetu jako wspólnoty, w której muzułmańscy i chrześcijańscy studenci wspólnie uczą się i rozwijają. „Ich przesłanie odzwierciedla ducha Uniwersytetu w Betlejem – miejsca jedności i pokoju, które jest głęboko oddane wartościom, o które Papież Franciszek niestrudzenie zabiega”.