Papież: wojna to absurd, rozbrójmy Ziemię

„Słowa nigdy nie są tylko słowami: są czynami, które kształtują ludzkie środowiska. Mogą łączyć lub dzielić, służyć prawdzie lub jej nadużywać. Musimy rozbroić słowa, aby rozbroić umysły i rozbroić Ziemię” – napisał Papież Franciszek z Kliniki Gemelli w liście do dyrektora dziennika „Corriere della Sera”.

Vatican News

List jest odpowiedzią Papieża na wyrazy bliskości, jakie dyrektor dziennika, Luciano Fontana, przekazał Ojcu Świętemu podczas hospitalizacji Franciszka w Klinice Gemelli. Papież kieruje słowa podziękowania, ale także – poprzez redaktora „Corriere della Sera” – słowa zachęty do wszystkich ludzi mediów, by wzięli odpowiedzialność za słowa. Powinny one służyć pokojowi, nie konfliktom i podziałom.

Oto treść listu Papieża:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragnę podziękować za słowa bliskości, przez które chciał Pan być przy mnie w czasie choroby, kiedy, jak wspomniałem, wojna staje się jeszcze bardziej absurdalna. Ludzka kruchość ma bowiem moc, by uczynić nas bardziej przenikliwymi w odniesieniu do tego, co trwa i co przemija, do tego, co daje życie i co zabija. Może właśnie dlatego tak często negujemy nasze ograniczenia i unikamy osób słabych i zranionych. Mają one moc kwestionowania kierunku, który obraliśmy, zarówno jako osoby, jak i wspólnoty.

Chciałbym zachęcić Pana oraz wszystkich tych, którzy poświęcają swoją pracę i inteligencję, aby informować za pomocą narzędzi komunikacyjnych, które teraz łączą nasz świat w czasie rzeczywistym: poczujcie pełną wagę słów. Słowa nigdy nie są tylko słowami: są czynami, które kształtują ludzkie środowiska. Mogą łączyć lub dzielić, służyć prawdzie lub jej nadużywać. Musimy rozbroić słowa, aby rozbroić umysły i rozbroić Ziemię. Istnieje ogromna potrzeba refleksji, spokoju, rozumienia złożoności.

Podczas gdy wojna jedynie niszczy wspólnoty i środowisko, nie oferując rozwiązań dla konfliktów, dyplomacja i organizacje międzynarodowe potrzebują nowej energii i wiarygodności. Religie zaś mogą czerpać ze duchowości narodów, aby rozpalić na nowo pragnienie braterstwa i sprawiedliwości, nadzieję na pokój.

Wszystko to wymaga zaangażowania, pracy, ciszy, słów. Bądźmy zjednoczeni w tym wysiłku, którego łaska z nieba nie przestanie inspirować i mu towarzyszyć.”