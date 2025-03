Pogrzeb śp. bp Kazimierza Romaniuka (fot. Karolina Błażejczyk/ diec. warszawsko-praska) (fot. Karolina Błażejczyk/ diec. warszawsko-praska)

PAPIEŻ Polska

Papież o śp. bp. Romaniuku: prowadził wiernych do zbawienia

„Prowadził wiernych do zbawienia, inspirowany swym pasterskim zawołaniem In Te confido – ufam Tobie”. Tak o zmarłym we wtorek bp. Kazimierzu Romaniuku napisał Ojciec Święty w liście do aktualnego biskupa diecezji warszawsko-praskiej Romualda Kamińskiego. List został odczytany na zakończenie Mszy św. pogrzebowej.

Krzysztof Bronk - Watykan Jak czytamy w watykańskim liście, przebywający od dwóch tygodni w Klinice Gemelli Papież „łączy się duchowo ze wszystkimi uczestnikami liturgii pogrzebowej, dziękując Bogu za gorliwą, pasterską służbę świętej pamięci biskupa Kazimierza, którą podejmował dla dobra Kościoła w diecezji warszawsko praskiej, a wcześniej w archidiecezji warszawskiej”. Franciszek przypomina, że bp Romaniuk, „pasterską posługę łączył z pracą naukową i dydaktyczną w dziedzinie patrologii i nauk biblijnych. Szczególne miejsce w dorobku naukowym biskupa Kazimierza zajmuje tłumaczenie wszystkich ksiąg Pisma Świętego”. Zawierzając duszę zmarłego Bożemu miłosierdziu, Papież udzielił uczestnikom pogrzebu oraz całej wspólnocie Ludu Bożego w diecezji warszawsko-praskiej swego apostolskiego błogosławieństwa, przyzywając wstawiennictwa patronki diecezji, Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Bp Kazimierz Romaniuk zmarł 25 lutego w wieku 97 lat. Był pierwszym biskupem diecezji warszawsko-praskiej oraz wybitnym biblistą. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Polska