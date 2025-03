Papież na Anioł Pański: Tak wielu odbija promień Bożej miłości

Pan nigdy nas nie opuszcza, w chwilach cierpienia stawia u naszego boku osoby, które odbijają promień Jego miłości – napisał Papież Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. W niedzielnym słowie wezwał do modlitwy za Ukrainę i kraje pogrążone w wojnach oraz o wdrażanie owoców Synodu.

Vatican News

Papież napisał rozważanie z Kliniki Gemelli, gdzie od 14 lutego przechodzi terapię w związku z infekcją dróg oddechowych. Odnosząc się do niedzielnego czytania Ewangelii, przedtawiającego Jezusa przemienionego na Górze Tabor, Franciszek wskazuje, że w ten sposób Chrystus pokazał, iż za wszystkimi Jego gestami kryje się „światło Jego nieskończonej miłości”.

Odbijać promień miłości Chrystusa

Nawiązując do tego światła miłości Ojciec Święty podkreślił, jak wiele światła miłości jaśnieje tam, gdzie jeden człowiek towarzyszy drugiemu, cierpiącemu.

„Dzielę się z wami tymi przemyśleniami w czasie, kiedy przechodzę okres próby, i łączę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami – słabymi w tej chwili, jak ja. Nasze ciała są słabe, ale mimo to, nic nie może nam przeszkodzić w miłowaniu, w modlitwie, w ofiarowaniu samych siebie, by być – w wierze – jeden dla drugiego, jaśniejącymi znakami nadziei” – napisał Papież.

„Jakże wiele światła jaśnieje, w tym sensie, w szpitalach i placówkach leczniczych! Ileż serdecznej troski rozświetla pokoje, korytarze, przychodnie, miejsca, gdzie są wykonywane najpokorniejsze posługi! Dlatego chcę was dziś zachęcić do wysławiania ze mną Pana, który nigdy nas nie opuszcza, i który w chwilach cierpienia stawia u naszego boku osoby, które odbijają promień Jego miłości” – dodał Franciszek.

Modlitwy o pokój

Franciszek podziękował za modlitwy w jego intencji, także dzieciom, które przychodzą do Gemelli. Zapewnił o swojej miłości i pragnieniu spotkania z nimi.

Zaapelował o modlitwy o pokój na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, Mjanmie, Sudanie, Demokratycznej Republice Konga.

Wdrażanie owoców Synodu

„I módlmy się za Kościół, wezwany do przełożenia rozeznania, dokonanego podczas niedawnego Zgromadzenia Synodalnego, na konkretne wybory” – napisał Ojciec Święty. Dziękując Sekretariatowi Generalnemu Synodu, gardynałowi Mario Grechowi, który przez najbliższe trzy lata będzie towarzyszył Kościołom lokalnym w tym zadaniu, Papież nawiązał do listu opublikowanego w sobotę do Kościołów lokalnych zapowiadającego towarzyszenie we wdrażaniu wskazań Synodu i organizacji za trzy lata Zgromadzenia eklezjalnego do rozeznania wdrożenia tych wskazań.

„Niech Maryja Dziewica strzeże nas i pomaga nam być, podobnie jak Ona, niosącymi światło i pokój Chrystusa” – zakończył Franciszek.