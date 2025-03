Papież: miłość Boga jest źródłem prawdziwej radości

Mam nadzieję, że nawiedzenie grobów Apostołów i przejście przez Drzwi Święte umocni waszą wiarę – napisał Ojciec Święty w przesłaniu do pielgrzymów z diecezji Rieti we włoskim regionie Lacjum , którzy pielgrzymowali do Rzymu w ramach Roku Jubileuszowego.

ks. Marek Weresa – Watykan Ojciec Święty w swym przesłaniu przypomniał, że szczególnie wobec najsłabszych i najbardziej potrzebujących jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Bożej miłości. Jest ona „jak żywy płomień", który daje siłę na drodze życia. Papież zachęcił pielgrzymów, aby byli codziennymi świadkami nadziei w różnych środowiskach codziennego życia; „abyście przyczyniali się do budowania świata bardziej braterskiego i solidarnego".