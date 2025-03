Papież: istnieją spotkania, które rozświetlają życie i przynoszą nadzieję

Jezus przyszedł do Nikodema nocą, co symbolizuje również mrok w jego życiu, jaki rozświetliło światło Chrystusa

Życie polega na zdolności do zmiany, by odnaleźć nowy sposobu miłowania. Jeżeli nie akceptujemy potrzeby zmiany, ryzykujemy śmiercią – wskazał Papież Franciszek w środowej katechezie przygotowanej na Audiencję Generalną 19 marca.

Wojciech Rogacin - Watykan

W tekście przygotowanym na audiencję generalną 19 marca 2025 roku Papież Franciszek rozpoczyna cykl katechez Jubileuszu 2025 pod hasłem: „Jezus Chrystus naszą nadzieją”. I jak wyjaśnia Franciszek, zaczyna od opisanego przez Ewangelistę Jana spotkania Nikodema z Jezusem (J 3, 1-3), kiedy Jezus mówi Nikodemowi o konieczności powtórnego narodzenia.

Wyjść z ciemności do światłą Chrystusa

„Tą katechezą rozpoczynamy rozważanie niektórych spotkań opisanych w Ewangelii, aby zrozumieć sposób, w jaki Jezus daje nadzieję. Rzeczywiście, istnieją spotkania, które rozświetlają życie i przynoszą nadzieję. Może się zdarzyć, na przykład, że ktoś pomoże nam spojrzeć na trudność lub problem, jaki przeżywamy, z innej perspektywy; albo może się zdarzyć, że ktoś po prostu da nam słowo, które nie sprawi, że nie będziemy czuć się osamotnieni w bólu, przez który przechodzimy. Czasami mogą to być także ciche spotkania, podczas których nic się nie mówi, a jednak te chwile pomagają nam na nowo podjąć drogę” – pisze Ojciec Święty.

Franciszek wskazuje, że spotkanie Jezusa z Nikodemem pokazuje, że możliwe jest wyjście człowieka z ciemności i znalezienie odwagi, by podążać za Chrystusem.

Papież pisze, że podobnie, jak Nikodem udaje się do Jezusa w nocy, tak i my często jesteśmy pogrążeni w mroku wątpliwości, „gdy nie rozumiemy już tego, co dzieje się w naszym życiu, i nie widzimy dobrze drogi, którą powinniśmy podążać.” Wtedy naturalnym jest poszukiwanie światła. A, jak pisze Jan w Ewangelii, to Jezus jest światłością prawdziwą. Dlatego Nikodem wyczuł, że Jezus może rozjaśnić ciemności jego serca.

Życie polega na zdolności do zmiany

Jak wskazuje Fraciszek, Nikodem jest człowiekiem o dobrze zdefiniowanej osobowości, pełni funkcję publiczną, jest jednym z przywódców Żydów, jednak zaczyna odczuwać, że coś w jego życiu dzieje się nie tak, jak powinno, odczuwa potrzebę zmiany, ale nie wie, od czego zacząć.

„Na pewnych etapach życia przytrafia się to każdemu z nas. Jeśli nie akceptujemy [potrzeby] zmiany, jeśli zamykamy się w naszych sztywnościach, w przyzwyczajeniach lub w naszych sposobach myślenia, ryzykujemy śmiercią. Życie polega na zdolności do zmiany, by odnaleźć nowy sposobu miłowania” – przekonuje Papież w katechezie. „Jezus mówi więc Nikodemowi o nowych narodzinach, które nie tylko są możliwe, ale wręcz konieczne w niektórych momentach naszej drogi” – dodaje Franciszek.

Papież wskazuje, że jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu zrodzić w nas nowe życie, narodzimy się po raz drugi. Odkryjemy na nowo życie, które może już w nas przygasało. I – jak dodaje Ojciec Święty – „Nikodem odniesie sukces: ostatecznie znajdzie się wśród tych, którzy udadzą się do Piłata, aby poprosić o ciało Jezusa (por. J 19, 39)! Nikodem w końcu wyszedł na światło, narodził się na nowo i nie musi już tkwić w nocy.”

Odnaleźć nadzieję w Ukrzyżowanym

„Zmiany czasami nas przerażają. Z jednej strony przyciągają nas, czasami ich pragniemy, ale z drugiej strony wolelibyśmy pozostać w naszych strefach komfortu. Dlatego Duch Święty zachęca nas do stawienia czoła tym lękom” – kontynuuje Franciszek. Przypomina też scenę z Biblii, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię skupieni na swych obawach, aż w pewnym momencie ich lęki przybrały postać jadowitych węży (por. Lb 21, 4-9). Dopiero, gdy spojrzeli na węża miedzianego, symbol swych lęków, zostali od nich uwolnieni.

„Tylko patrząc w twarz temu, co nas przeraża, możemy zacząć się wyzwalać. Nikodem, jak my wszyscy, będzie mógł spojrzeć na Ukrzyżowanego, Tego, który pokonał śmierć, źródło wszystkich naszych lęków. My również podnieśmy wzrok ku Temu, którego przebili, my również pozwólmy się spotkać Jezusowi. W Nim odnajdujemy nadzieję, by stawić czoła zmianom w naszym życiu i narodzić się na nowo” – wskazuje Papież Franciszek.