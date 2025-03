2025.03.23 Papież Franciszek wrócił do Watykanu (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Po 38 dniach leczenia w Klinice Gemelli, Ojciec Święty w niedzielne popołudnie powrócił do Domu św. Marty w Watykanie.

ks. Marek Weresa - Watykan

Dziś w południe, Papież Franciszek pojawił się na balkonie Kliniki Gemelli. „Dziękuję wszystkim!” – powiedział Ojciec Święty, wyrażając wdzięczność za wsparcie i modlitwę oraz udzielił błogosławieństwa.

W godzinach popołudniowych Papież opuścił szpital, w którym przebywał od 14 lutego. Przed wyjazdem spotkał się z dyrekcją i personelem medycznym szpitala, którym podziękował za troskliwą opiekę.

Przed powrotem do Domu Świętej Marty, Franciszek udał się do Bazyliki Santa Maria Maggiore gdzie wręczył kardynałowi Makrickasowi kwiaty, które ten złożył przed wizerunkiem Matki Bożej – Wybawienia Ludu Rzymskiego. Następnie wrócił do Watykanu.

Papież Franciszek powrócił do Domu św. Marty (VATICAN MEDIA Divisione Foto)