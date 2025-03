Papież do pielgrzymów z Czech: Stawajcie się świadkami nadziei

Wasza droga wiary jest częścią bogatej tradycji chrześcijańskiej waszej ziemi, rozświetlonej świadectwem świętych Wojciecha, Cyryla i Metodego oraz wielu innych – napisał Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników czeskiej narodowej pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu.

Wojciech Rogacin - Watykan

„Chciałbym być z wami osobiście, aby dzielić tę chwilę wiary i komunii, ale z powodu mojej rekonwalescencji łączę się z wami duchowo, dziękując z głębi serca za wasze modlitwy” – napisał Papież z Watykanu w przesłaniu do uczestników czeskiej pielgrzymiki, która trwa od 28 do 30 marca.

Przesłanie Ojca Świętego zostało odczytane w sobotę podczas Mszy św. dla pielgrzymów w Bazylice Watykańskiej.

Przykład wielkich świętych

Papież pozdrowił wszystkich pielgrzymów, na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Czech abp Janem Graubnerem. „Wasza podróż jest konkretnym znakiem waszego pragnienia odnowienia wiary, potwierdzenia waszej więzi z Następcą Piotra i wyznania z radością waszego przylgnięcia do Pana” – napisał Papież. „Wasza droga wiary jest częścią bogatej tradycji chrześcijańskiej waszej ziemi, rozświetlonej świadectwem świętych Wojciecha, Cyryla i Metodego oraz wielu innych” dodał Franciszek.

Przypomniał, że ci święci nieśli światło Ewangelii z odwagą i cierpliwością, nawet tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. „Ich przykład uczy nas, że misja chrześcijańska nie opiera się na widocznych rezultatach, ale na wierności Bogu. My również jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii z ufnością, bez lęku przed trudnościami i przeszkodami. Paweł przypomina nam: „Ja zasiałem, Apollos podlewał, ale to Bóg sprawił, że wyrosło” (1 Kor 3, 6). Naszym zadaniem jest siać i podlewać z miłością i wytrwałością, bez zniechęcenia” – wskazał Franciszek.

Europa potrzebuje świadków nadziei

Przypominając Boże wezwanie, aby ofiarować innym nawet to niewiele, co posiadamy, Franciszek zachęcał do zaangażowania w wierze z hojnym sercem, gdyż wtedy „On je pomnoży i sprawi, że przyniosą owoce w sposób, jakiego nie możemy sobie nawet wyobrazić.”

„Z tego powodu nigdy nie możemy tracić wiary. Bóg działa nawet wtedy, gdy nie od razu widzimy efekty. Uczy nas tego historia waszych świętych: pomyślcie o wytrwałości Jana Nepomucena i wielu innych świadków wiary na waszej ziemi. Ich życie pokazuje nam, że ci, którzy ufają Bogu, nigdy nie są opuszczeni, nawet w czasach próby, takich jak prześladowania” – wskazał Ojciec Święty.

Zachęcił czeskich pasterzy i Lud Boży do wędrówki razem drogą wiary i świadczenia swoim życiem o pokoju i nadziei w świecie, „który tak bardzo ich potrzebuje, także w Europie.”