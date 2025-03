Papież do pielgrzymów w Watykanie: Zgromadziła was tu miłość

Papież Franciszek przekazał w sobotę z Kliniki Gemelli przesłanie do uczestników pielgrzymek jubileuszowych z dziewięciu włoskich diecezji, w tym archidiecezji neapolitańskiej. Ojciec Święty wskazał, że pielgrzymi od grobu Piotra mogą odejść jeszcze silniejsi w wierze i bardziej zjednoczeni w miłości.

Wojciech Rogacin – Watykan

Pielgrzymi z archidiecezji Neapolu oraz kilku innych włoskich diecezji przybyli do Rzymu na Jubileusz 2025. W sobotę rano na placu przed Bazyliką św. Piotra uczestniczyli we Mszy św., podczas której odczytano przesłanie, jakie wystosował do nich Papież Franciszek.

Ojciec Święty zaznaczył, że podjęcie trudu pielgrzymki oznacza przyjęcie zaproszenia Jezusa do wejścia przez ciasną bramę. Jest to możliwe dzięki miłości, któwa wszystkich tu jednoczy.

Papież podziękował pielgrzymom za wsparcie modlitewne w jego choronie i prosił o dalsze modlitwy za niego.

Oto pełna treść przesłania Papieża Franciszka z Kliniki Gemeli, 22 marca 2025r:

„Drodzy Bracia i Siostry z archidiecezji neapolitańskiej i wielu innych diecezji,

Pozdrawiam Was i Waszych Biskupów z okazji jubileuszowych pielgrzymek diecezjalnych, które podejmujecie. Wyrażają one jedność, która gromadzi was jako wspólnotę wokół waszych pasterzy i Biskupa Rzymu, a także zobowiązanie do przyjęcia zaproszenia Jezusa do wejścia „przez ciasną bramę” (Mt 7, 13). Taka jest miłość: jednoczy i sprawia, że wzrastamy razem. Dlatego, choć wasze drogi są różne, zgromadziła was tutaj, przy grobie Piotra, od którego możecie odejść jeszcze silniejsi w wierze i bardziej zjednoczeni w miłości.

Pomimo deszczowej aury pielgrzymi z Neapolu byli pełni radości (Vatican Media)

W tych dniach bardzo odczuwałem wsparcie tej waszej bliskości, zwłaszcza poprzez modlitwy, którymi mi towarzyszyliście. Dlatego, chociaż nie mogę być fizycznie obecny wśród was, wyrażam wam moją wielką radość, wiedząc, że jesteście zjednoczeni ze mną i między sobą w Panu Jezusie, jako Kościół.

Błogosławię was i modlę się za was. I pochwalam was: wy również nadal modlicie się za mnie. Dziękuję.”