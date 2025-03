Papież do obrońców życia: szerzy się kultura odrzucenia, trzeba służyć życiu

Sprawiedliwego społeczeństwa nie buduje się poprzez eliminację niechcianych nienarodzonych dzieci, osób starszych, które nie są już samodzielne czy nieuleczalnie chorych – napisał 5 marca Papież do członków włoskiego Ruchu dla Życia. Z okazji przypadającego dziś Dnia Świętości Życia, przypominamy jego słowa w pełnym brzmieniu.

Drogie Siostry i drodzy Bracia Ruchu na rzecz Życia!

Dziękuję wam za waszą pamięć w modlitwie. Z całego serca dziękuję! Pozdrawiam was wszystkich, a w szczególności Panią Prezes Marinę Casini, oraz członków Zarządu.

Znam wartość posługi, jaką pełnicie dla Kościoła i społeczeństwa. Wraz z konkretną solidarnością, przeżywaną w bliskości i towarzyszeniu matkom borykającymi się z trudnościami z powodu zagrożonej lub nieoczekiwanej ciąży, promujecie, w szerokim zakresie, kulturę życia. I staracie się to czynić ze szczerością, miłością i wytrwałością, ściśle strzegąc prawdy połączonej z miłością wobec wszystkich. Prowadzą was w tym przykłady i nauczanie Carlo Casiniego, który służbę życiu uczynił centralnym punktem swojego świeckiego apostolatu i zaangażowania politycznego.

Okazja, która zgromadziła was w Rzymie, jest ważna: pięćdziesiąta rocznica powstania Ruchu na rzecz Życia, którego pierwszym zalążkiem było Centro di Aiuto alla Vita (Centrum Pomocy Życiu),założone we Florencji, w 1975 roku. Od tej pory, w całych Włoszech Centra Pomocy Życiu rozrosłysię. Dołączyły do nich Case di Accoglienza (Domy Samotnej Matki), służby SOS Vita (SOS Życie), Progetto Gemma (Projekt Drogocenny Pączek) oraz Culle per la Vita (Okno Życia). Podjęto niezliczone inicjatywy, w celu promowania, na wszystkich poziomach społeczeństwa, kultury przyjęcia [życia] i praw człowieka. Dlatego zachęcam was do kontunuowania działań na rzecz społecznej ochrony macierzyństwa oraz przyjęcia ludzkiego życia na każdym jego etapie.

W ciągu tego półwiecza, podczas gdy niektóre uprzedzenia ideologiczne zmalały, a wśród młodych ludzi wzrosła wrażliwość na troskę o stworzenie, niestety rozprzestrzeniła się kultura odrzucenia. Dlatego nadal, i bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba ludzi w każdym wieku, którzy poświęcą się konkretnie na służbę życiu ludzkiemu, zwłaszcza gdy jest ono najbardziej kruche i bezbronne; ponieważ jest ono święte, stworzył je Bóg z myślą o wielkim i wspaniałym przeznaczeniu; i ponieważ sprawiedliwego społeczeństwa nie buduje się poprzez eliminację niechcianych dzieci nienarodzonych, osób starszych, które nie są już samodzielne, czy nieuleczalnie chorych.

Drogie siostry i drodzy bracia, przybyliście z tak wielu zakątków Włoch, aby po raz kolejny odnowić wasze „tak” dla cywilizacji miłości, świadomi, że uwolnienie kobiet od ograniczeń, zmuszających je do tego, by nie wydawały na świat swojego dziecka, stanowi zasadę odnowy społeczeństwa obywatelskiego. Rzeczywiście, wszyscy widzimy, jak dzisiejsze społeczeństwo jest zorganizowanewedług kategorii posiadania, działania, produkowania i pokazania się. Wasze zaangażowanie, w harmonii z [misją] całego Kościoła, wskazuje na inną wizję, która stawia w centrum godność osoby i daje pierwszeństwo tym, którzy są słabsi. Poczęte dziecko reprezentuje, par excellence, każdego mężczyznę i każdą kobietę, który się nie liczy, który jest pozbawiony głosu. Stanąć po jego stronie oznacza solidarność ze wszystkimi odrzuconymi [tego] świata. A spojrzenie serca, które uznaje go za jednego z nas, jest dźwignią, która uruchamia ten projekt.

Nadal stawiajcie na kobiety, na ich zdolność do przyjmowania, wielkoduszność i odwagę. Kobiety muszą móc liczyć na wsparcie całej wspólnoty obywatelskiej i kościelnej, a Ośrodki Pomocy Życiu mogą stać się punktem odniesienia dla wszystkich. Dziękuję wam za stronice nadziei i czułości, które pomagacie zapisywać w księdze historii i które pozostają niezatarte: przynoszą one i będą przynosić wiele owoców.

Niech Pan was błogosławi, a Najświętsza Dziewica niech was strzeże. Powierzam każdego z was, wasze grupy i wasze zaangażowanie wstawiennictwu świętej Matki Teresy z Kalkuty, duchowej przewodniczącej Ruchów na rzecz Życia na świecie. I nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję.

Rzym, Poliklinika „A. Gemelli”, 5 marca 2025 r.

FRANCISZEK