Papież do misjonarzy miłosierdzia: Bóg wszystkich wzywa do nawrócenia

Bóg stał się człowiekiem, aby objawić światu, że nigdy nas nie opuszcza! – przypomniał Papież w krótkim przesłaniu do misjonarzy miłosierdzia, którzy przeżywają obecnie swój jubileusz. Franciszek napisał te słowa jeszcze w Klinice Gemelii. Przyznał, że osobiście chciałby się spotkać z misjonarzami miłosierdzia, aby wyrazić im swoją wdzięczność i zachętę.

Krzysztof Bronk - Watykan

Świadectwo ojcowskiego oblicza Boga

Jak zauważył, przez swą posługę dają oni świadectwo ojcowskiego oblicza Boga, nieskończenie wielkiego w miłości, który wzywa wszystkich do nawrócenia i zawsze odnawia nas swoim przebaczeniem. Nawrócenie i przebaczenie to dwa przejawy czułości, którymi Pan ociera każdą łzę z naszych oczu; to ręce, którymi Kościół obejmuje nas, grzeszników; to stopy, którymi mamy stąpać w naszej ziemskiej pielgrzymce.

Bądźcie otwarci na tych, którzy chcą powrócić do Pana

Papież zachęcił misjonarzy miłosierdzia, aby jako spowiednicy byli uważni w słuchaniu, gotowi w przyjmowaniu i stałym towarzyszeniu tym, którzy pragną odnowić swoje życie i powrócić do Pana. Swoim miłosierdziem Bóg przemienia nas wewnętrznie, przemienia nasze serca: przebaczenie Pana jest źródłem nadziei, ponieważ zawsze możemy na Niego liczyć, w każdej sytuacji.