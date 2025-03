O. Pasolini: Ewangelia zaprasza nas do uznania, że życie wieczne już się zaczęło

Prawdziwą niespodzianką Sądu Ostatecznego będzie odkrycie, że Bóg nie miał wobec nas żadnych oczekiwań poza uznaniem nas w pełni za swoje dzieci, już zanurzone w Jego wieczności - wskazał o. Roberto Pasolini OFMCap podczas drugiego rozważania w ramach rekolekcji Kurii Rzymskiej. W tym roku tematyka rekolekcji wielkopostnych koncentruje się na nadziei życia wiecznego.

ks. Marek Weresa – Watykan

Miłość bez kalkulacji

Rekolekcjonista – nawiązując do ewangelicznego obrazu Sądu Ostatecznego oraz słynnego fresku Michała Anioła – wskazał, że bliższa analiza biblijnego i ewangelicznego obrazu Sądu ujawnia „zaskakującą perspektywę”. Nie chodzi o bowiem sąd w tradycyjnym ujęciu, ale o deklarację, która ujawnia rzeczywistość, której doświadcza każdy człowiek. „Kryterium dostępu do Królestwa nie jest przynależność religijna, ale konkretna miłość do braci najmniejszych, którzy w perspektywie ewangelicznej reprezentują uczniów Chrystusa” - wskazał o. Pasolini.

Kaznodzieja Domu Papieskiego zwrócił także uwagę, że przypowieść „obala zdrowy rozsądek osądu”. Okazuje się, że zarówno sprawiedliwi, jak i niegodziwi okazują zdumienie słowami króla. Jest to znak, że dobro w nich uczynione było przeżywane naturalnie i nieświadomie.

„Sugeruje to, że dostęp do życia wiecznego nie zależy od osiągnięć moralnych, ale od zdolności do życia w miłości bez kalkulacji” - zaznaczył.

Nadzieja w Chrystusie

Odwołując się do Katechizmu Kościoła Katolickiego, o. Pasolini przypomniał, że Królestwo Boże objawi się w pełni przy końcu czasów, «przekształcając ludzkość i kosmos w „nowe niebiosa i nową ziemię»”.

Ta nadzieja wypływa z obietnicy Pana Jezusa, który wzywa nas do życia już teraz tą perspektywą. To życie bez lęku, ale z ufnością w to, że Pan Bóg przekształci nasze „człowieczeństwo na swój obraz i podobieństwo, zgodnie z planem miłości, który jest od początku”.

Zanurzeni w Bożej wieczności

O. Pasolini wskazał, że Ewangelia zaprasza nas do akceptacji faktu, że życie wieczne już się rozpoczęło. Objawia się to w sposobie naszego życia i miłości, kiedy otwieramy się na przemieniającą obecność Boga. Rekolekcjonista na koniec zwrócił uwagę, że „prawdziwą niespodzianką Sądu Ostatecznego będzie odkrycie, że Bóg nie miał wobec nas żadnych oczekiwań poza uznaniem nas w pełni za swoje dzieci, już zanurzone w Jego wieczności”.