38 dni Franciszka w Gemelli: rekolekcje bliskości, czułości, modlitwy i nadziei

"Dziękuję wszystkim. Widzę tę panią z żółtymi kwiatami. Jest wspaniała" - powiedział Papież Franciszek w południe 23 marca z okna na piętrze Kliniki Gemelli. Pobłogosławił zebranych kilka tysięcy wiernych. To był ostatni akcent pobytu Franciszka w Klinice Gemelli. 38 dni które Ojciec Święty spędził na kuracji w szpitalu, stały się dla świata prawdziwą nauką przeżywania cierpienia, bliskości jednych z drugimi, modlitwy, ufności i nadziei. Przypominamy kluczowe momenty tego okresu.

14 lutego – Papież trafia do Kliniki Gemelli

Już od klku dni Papież cierpiał z powodu przeziębienia. W czwartek rano odbył zaplanowane audiencje, z których ostatnią było spotkanie z przedstawicielami Fundacji Gaudium et Spes, która zajmuje się pomocą najuboższym i cierpiącym. Za kilkadziesiąt minut zostaje odwieziony do Kliniki Gemelli. Pierwsza diagnoza lekarzy: Ojciec Święty cierpi na ostrą niewydolność oddechową, spowodowaną infekcją mikrobiologiczną, a więc wirusami, bakteriami i grzybami.

Papież 14 lutego spotyka się z przedstawicielami Fundacji Gaudium et Spes. Krótko po spotkaniu zostanie odwieziony do Kliniki Gemelli (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

17 lutego – trwają badania, Papież dziękuje

Ojciec Święty w Gemelli natychmiast poddany jest badaniom. Przed kliniką gromadzą się tłumy wiernych. Z kwiatami, lampionami, modlą się potem dzień i noc pod usytuowanym przez gmachem pomnikiem Jana Pawła II. Polski papież wielokrotnie był pacjentem tej kliniki.

Pojawiają się pocieszające informacje, że Franciszek nie ma gorączki, że w ciągu dnia modli się, przyjmuje Eucharystię, trochę pracuje. Przygotowuje również m.in. teksty rozważań na Anioł Pański. Dzień później wiadomości są niepokojące. Infekcja mikrobiologiczna, spowodowała ciężkie obustronne zapalenie płuc u Franciszka. Podjęto odpowiednią antybiotykoterapię kortyzonową.

19 lutego – fala modlitw na całym świecie

Wierni na świecie zaniepokojeni wieściami o zapaleniu płuc jeszcze intensywniej modlą się o zdrowie Franciszka. Biskupi z Ameryki Południowej, w tym z rodzinnej Papieżowi Argentyny, z Ameryki Północnej, Madagaskaru i innych krajów Afryki, Włoch, innych państw Europy i Azji przesyłają zapewnienia o modlitwie całego Ludu Bożego.

Modlą się za Ojca Świętego ci, za którymi on nieustannie wstawia się od początku swego pontyfikatu – ubodzy, bezdomni, wykluczeni. Wyrazy wsparcia przekazują wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich oraz religii, m.in. naczelny rabin Rzymu Riccardo Di Segni, patriarcha ekumeniczny Bartłomiej, buddyjscy mnisi i ludność w Azji.

21 lutego – Pierwsza konferencja prasowa

Tydzień po przewiezieniu Ojca Świętego do szpitala, kierujący zespołem leczącym Franciszka prof. Sergio Alfieri i dr Luigi Carbone odpowiadają na pytania dziennikarzy. Obaj lekarze przestrzegają, że obciążenie przewlekłymi chorobami układu oddechowego sprawiają, że Papież z natury jest „pacjentem wrażliwym”. Mówią, że „papież nie jest poza niebezpieczeństwem”, a „sytuacja jest bardzo delikatna”, biorąc pod uwagę także wiek Papieża.

22 lutego – kryzys oddechowy

Z komunikatu dowiadujemy się, że Papież doświadczył długotrwałego kryzysu oddechowego o charakterze astmatycznym, który wymagał również zastosowania tlenu o wysokim przepływie. Przeprowadzono transfuzję krwi. Ojciec Święty jest bardziej cierpiący, a lekarze prognozują – jak to określono – z rezerwą.

Pojawiają się fałszywe, sensacyjne teorie. W wywiadzie dla „Corriere della Sera”, watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin ucina je: „To bezużyteczne spekulacje” – mówi zapytany o to czy Papież rozważa rezygnację. „Myślimy tylko o powrocie Ojca Świętego do zdrowia”.

24 lutego – rozpoczynają się różańce przed Bazyliką

Około 30 rezydujących w Rzymie kardynałów, kierownictwo Kurii Rzymskiej oraz setki wiernych gromadzą się wieczorem na placu św. Piotra na pierwszej modlitwie różańcowej w intencji Ojca Świętego.

Pierwszy różaniec na placu przed Bazyliką św. Piotra prowadzi kard. Pietro Parolin (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

„Tak jak Kościół modlił się za Piotra, gdy ten znalazł się w więzieniu, tak lud chrześcijański modli się za papieży, ilekroć są chorzy bądź zagraża im jakieś niebezpieczeństwo” – mówi na początku modlitwy kard. Pietro Parolin. „Od tego wieczoru również i my chcemy przyłączyć się publicznie do tej modlitwy tu, w jego domu, odmawiając różaniec” – dodał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

27 lutego – Modlitwy Polaków

Apel o włączenie się w „wielką krucjatę modlitwy” na całym świecie ponawia przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. Hierarcha przekazuje treści modlitw do odmawiania w kościołach także podczas sprawowania Eucharystii.

W bazylice watykańskiej, przy grobie św. Jana Pawłą II w każdy czwartek tłumy ludzi na polskiej Mszy św. również zanoszą błagalne modlitwy o powrót Franciszka do zdrowia i do sprawowania obowiązków.

3 marca – dwa kryzysy

Pojawia się informacja o skurczu oskrzeli, po którym wprowadzono stosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i niepokojące wieści o dwóch incydentach ostrej niewydolności oddechowej. Były spowodowane znacznym nagromadzeniem wydzieliny w oskrzelach i wynikającym z tego skurczem oskrzeli.

„Obraz zdrowotny Papieża pozostaje zatem złożony, a sytuacja otwarta na komplikacje” – głosi komunikat zdrowotny.

6 marca – głos Papieża

Uczestnicy wieczornego różańca na placu przez Bazyliką Św. Piotra usłyszeli pierwszy nagrany z Gemelli głos pozdrowienia Papieża, który mówił z trudem: „Dziękuję z całego serca za modlitwy w intencji mojego zdrowia płynące z Placu [św. Piotra]. Stąd wam towarzyszę. Niech Bóg wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej opiece. Dziękuję”.

„Vatican News” tak opisał ten poruszający moment: „Oczy skupione, wpatrują się najpierw w kolumny głośników, a zaraz potem w wielkie ekrany, być może w nadziei, że zobaczą Papieża, a także go usłyszą. Papież, Papież Franciszek, jego głos. Dłonie zaciskają się wokół różańców. W pierwszym rzędzie polska flaga. Wiele sióstr zakonnych, wielu księży, grupa młodych ludzi. Po przemówieniu Papieża trudno jest powrócić do schematu codziennej wieczornej modlitwy. Kardynał Artime czeka na koniec oklasków, aby rozpocząć recytację tajemnic światła”.

9 marca – minęło zagrożenie życia

W tekście przygotowanym na rozważanie przy modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty podziękował za troskliwą służbę i czułą opiekę lekarzy i personelu medycznego w Klinice Gemelli. Komunikaty zdrowotne mówią o poprawie stanu zdrowia Franciszka, co potwierdzają wyniki badań krwi. Minęło zagrożenie życia.

13 marca – rocznica wyboru, „magisterium kruchości”

W 12. Rocznicę wyboru kard. Jose Marii Bergoglio płyną życzenia oraz zapewnienia modlitw z całego świata. Również biskupi zebrani na 400. Zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w szczególny sposób modlą się za Papieża.

„Słaby głos i magisterium kruchości” – podsumowuje tę rocznicę „Vatican News”. „Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, nadal bardzo potrzebujemy Twojego głosu.”

16 marca – pierwsze zdjęcie

Przed bazyliką Gemelli tego dnia gromadzą się tłumy dzieci z włoskich szkół katolickich, które przywiozły Papieżowi swoje rysunki, kwiaty i pod oknami szpitala wykrzykują głośne pozdrowienie: „Wróć do nas!”.

Pierwsze zdjęcie Franciszka z Kliniki Gemelli (ANSA)

A wieczorem z Gemelli przekazany jest kolejny znak dla wiernych: pierwsze zdjęcie Papieża z czasu hospitalizacji. Franciszek sfotografowany z profilu, lekko zza ramion, kiedy siedzi w kaplicy w intymniej chwili, skupiony na modlitwie. Tego zdjęcia, które natychmiast obiega czołówki wszystkich mediów na świecie, bardzo było potrzeba wiernym, jako znaku nadziei.

19 marca – kres nieinwazyjnej terapii mechanicznej

Z Kliniki Gemelli dochodzą kolejne dobre wiadomości – zaprzestano już stosowania w nocy nieinwazyjnej terapii mechanicznej. „Fizjoterapia ruchowa i oddechowa przynosi dalsze postępy” – głosi komunikat.

22 marca – „Ojciec Święty jutro wróci do domu św. Marty”

Na tę wiadomość czekali wszyscy od sześciu tygodni. Na nieoczekiwanie zwołanej konferencji prasowej w Klinice Gemelli kierownik zespołu lekarzy prof. Sergio Alfieri ogłasza w pierszych słowach: „Ojciec Święty zostanie jutro wypisany ze szpitala i powróci do Domu św. Marty”. Reakcją dziennikarzy jest najpierw cisza. Część nie może uwierzyć w to, co słyszy.

Jutro Papież wróci do Domu św. Marty - ogłasza prof. Sergio Alfieri na konferencji prasowej 22 marca (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Prof. Sergio Alfieri przyznał, że w trakcie pobytu w szpitalu dwukrotnie życie Papieża było zagrożone. Ojciec Święty zawsze był jednak przytomny. Nigdy nie był zaintubowany. A teraz czeka go co najmniej dwumiesięczna rehabilitacja.

23 marca - Papież wraca do Domu św. Marty

Krótko po godz. 12 Papież pojawił się w oknie Kliniki Gemelli, by podziękować i pobłogosławić tych, którzy przez cały okres choroby wspierali go modlitwą i obecnością. "Dziękuję wszystkim. Widzę tę panią z żółtymi kwiatami. Jest wspaniała" - mówił Ojciec Święty. A ta pani każdego wieczou była obecna na różańcu za Franciszka na placu przez Bazyliką św. Piotra.

Więcej Papież nie miał siły mówić. Tylko błogosławił ludzi. Po krótkim czasie odjechał wśród oklasków tłumu do Domu św. Marty.

Potrzeba będzie czasu, by Papież w pełni odzyskał siły i głos, gdyż jego płuca zostały uszkodzone, a mięśnie oddechowe są osłabione. Ale i tak obecnie Papież mówi już lepiej niż dziesięć dni wcześniej.

To wiadomość wyczekiwana. Bo, jak pisał kilka dni wcześniej „Vatican News”, świat nadal potrzebuje głosu Franciszka.