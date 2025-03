Franciszek do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich: czuwajcie, gdy świat śpi

Zapobieganie nadużyciom jest jednym z fundamentów, na których można budować wspólnoty wierne Ewangelii – napisał Papież w opublikowanym dziś przesłaniu do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

ks. Marek Weresa - Watykan

Papież Franciszek na początku pisma wyraził wdzięczność za służbę członków komisji. Ich praca, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, wyraża prawdę, że „zapobieganie nadużyciom nie jest kocem, którym należy przykryć sytuacje kryzysowe, ale jednym z fundamentów, na których można budować wspólnoty wierne Ewangelii”. Wskazał, że służba komisji jest „jak «tlen» dla Kościołów lokalnych i wspólnot zakonnych, ponieważ tam, gdzie jest bezpieczne dziecko lub osoba bezbronna”, tam mogą oni służyć i oddawać cześć Chrystusowi.

Ojciec Święty zauważył, że ich praca nie ogranicza się do stosowania protokołów, ale promuje działania zabezpieczające. Są to szkolenia, kontrole, słuchanie, „które przywraca godność”. „Wdrażając praktyki prewencyjne, nawet w najbardziej odległych społecznościach, składacie obietnicę: że każde dziecko, każda bezbronna osoba znajdzie bezpieczne środowisko we wspólnocie kościelnej. To jest motor tego, co powinno być dla nas integralnym nawróceniem” - zaznaczył Papież.

Jednocześnie dał trzy wskazania do dalszego działania komisji: współpraca z dykasteriami Kurii Rzymskiej; zaoferowanie „ocalałym” gościnności i troski o „rany duszy”; budowanie współpracy z podmiotami pozakościelnymi, tak aby „ochrona stała się językiem uniwersalnym”.