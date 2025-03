Dzieci u Franciszka pod Kliniką Gemelli. „Wróć do nas!”

Około 300 dzieci z różnych regionów Włoch zgromadziło się w niedzielę pod Kliniką Gemelli, by wyrazić swoją bliskość wobec Papieża Franciszka. Dzieci przyniosły kwiaty, kartki, rysunki i listy, w których wyraziły swoje pragnienie zobaczenia Ojca Świętego zdrowego.

Edoardo Giribaldi – Watykan

O godzinie 11.30, na pół godziny przed rozpoczęciem modlitwy Anioł Pański, pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II znajdujący się przed Kliniką i opatrzony napisem „Nie lękajcie się”, otoczyła feeria barw i głosów. Przyjazd dzieci zorganizował Papieski Komitet Światowego Dnia Dziecka pod przewodnictwem księdza Enzo Fortunato. Przybyły dzieci ze Szkół Pokoju Wspólnoty Sant'Egidio, dzieci ze szkół katolickich w Fidae, harcerze stowarzyszenia Castorini, także dzieci włoskich buddystów. Wraz z nimi przybyły również dzieci ze stowarzyszenia Auxilium, domów rodzinnych związanych ze szpitalem Bambino Gesù w Rzymie, a także delegacje Unicefu i Orderu Uśmiechu.

Dzieci modliły się za Franciszka

„Brakuje nam Ciebie”

„Papież pomaga wszystkim”, „Szkoła katolicka kibicuje tobie”, głosiły transparenty przyniesione pod Gemelli. „Wróć do nas!”, „Wróć do nas” – skandowali najmłodsi. „Brakuje nam Ciebie”, „Matko, spraw, aby papież Franciszek był zdrowy” – widać było napisy na rysunkach.

Po modlitwie na Anioł Pański dzieci zaniosły rysunki do kaplicy w Klinice Gemelli

„Spontaniczność i delikatność dzieci naprawdę nas uderzyła i zaangażowała” - powiedział Mediom Watykańskim Virginia Kaladich, krajowa przewodnicząca organizacji Fidae. „Chcą, aby papież powrócił na Stolicę Piotrową”, dodała.

Szlachetność ducha

Wśród nauczycieli, którzy zebrali wiadomości, była Martina Bonifazzi, nauczycielka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej Fundacji Najświętszego Serca. „Uczniowie naprawdę wczuwali się w sytuację. Dedykacja, która szczególnie utkwiła mi w sercu, brzmiała: «Papieżu Franciszku, dziękuję za to, co robisz, za to, że w tych mrocznych i trudnych czasach chcesz po raz kolejny, choć może z niewielką siłą, ale z wielką szlachetnością ducha, przekazać, jak ważna jest modlitwa dla pokoju na ziemi»” – powiedziała Bonifazzi.