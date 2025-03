Ambasadorzy przy Watykanie modlą się za Ojca Świętego

Ambasadorzy przy Stolicy Apostolskiej modlą się za papieża Franciszka

Ambasadorzy z ponad 20 krajów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w intencji powrotu do zdrowia Papieża Franciszka. Była to inicjatywa ambasadorów Austrii i Niemiec, do której przyłączyli się inni dyplomaci. W intencji Papieża modli się również ambasador RP Adam Kwiatkowski.

Gudrun Sailer - Watykan Zamówioną przez ambasadorów Mszę św. odprawiono w poniedziałek wieczorem w niemieckojęzycznym kościele Santa Maria dell'Anima w Rzymie. 20 ambasadorów na Mszy św. „Myślę, że była to bardzo piękna i głęboka próba nadania sercom wspólnego kierunku", powiedział Vatican News rektor Santa Maria dell'Anima ks. Michael Max. „I jeśli, jak w korpusie dyplomatycznym, serca mogą czasami bić kulturowo, językowo, z różnymi rytmami, to w modlitwie za Ojca Świętego łączą się, znajdują wspólny kierunek. I jestem przekonany, że to umacnia tych, którzy się modlą, a także tych, za których się modlą"- dodał rektor. Msza odprawiona została w języku włoskim, niemieckim i łacińskim. W liturgii uczestniczyli m.in. ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Armenii, Słowacji, Czech i Angoli, a także wysłannicy z Turcji, Bułgarii, Serbii i Haiti. Modlitwy polskiej ambasady Modlitwy w intencji zdrowia Ojca Świętego płyną także z ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Watykanie. Ambasador Adam Kwiatkowski regularnie uczestniczy m.in. w polskich Mszach św. odprawianych w bazylice watykańskiej, przy grobie św. Jana Pawła II. Odbywają się one w czwartki rano, gromadzą rzesze pielgrzymów z Polski i za każdym razem wznoszone są intencje o zdrowie i siły dla Papieża Franciszka. Inicjatywa ambasadorów Austrii i Niemiec Od 14 lutego Papież Franciszek jest leczony z powodu poważnej choroby układu oddechowego w szpitalu Gemelli w Rzymie. Już na początku jego hospitalizacji ambasada Argentyny przy Stolicy Apostolskiej zaprosiła na nabożeństwo w intencji powrotu do zdrowia argentyńskiego papieża. Inicjatywę w Santa Maria dell'Anima podjęli ambasadorowie Marcus Bergmann z Austrii i Bernhard Kotsch z Niemiec. „We Franciszku modlimy się za kogoś, kto jest szczególnie blisko chorych i tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa" - powiedział w homilii rektor, który przewodniczył nabożeństwu. Modlitwa przemienia „wiele zatroskanych i zmartwionych serc w wielką nadzieję" - powiedział rektor. Od tygodnia co wieczór o 21:00 na Placu Świętego Piotra odmawiany jest różaniec w intencji jego powrotu do zdrowia.