150 kilogramów listów dziennie do Papieża w Klinice Gemelli

Poczta do Papieża trafia najpierw do specjalnej sortowni

Od czasu przyjęcia Franciszka do Kliniki Gemelli, nastąpił gwałtowny wzrost ilości listów adresowanych do papieża. Wiadomości, często opatrzone rysunkami i pochodzące z całego świata, mają przed sobą długą drogę, zanim dotrą do adresata od miesiąca przechodzącego terapię w tym szpitalu.

Lorena Leonardi, Wojciech Rogacin - Watykan

„Drogi Papieżu, piszę do Ciebie”

Choroba Franciszka wywołała na świecie falę solidarności oraz wsparcia dla Ojca Świętego. Wyrazem tego jest także fakt, że coraz więcej osób chwyta za pióro, by napisać do Franciszka. O ile normalnie otrzymuje on setki listów tygodniowo z całego świata, to od czasu przyjęcia Franciszka do szpitala Gemelli nastąpił gwałtowny wzrost ilości korespondencji kierowanej do niego.

150 kg listów dziennie

„Do 150 kg więcej poczty dziennie”, tyle, według Poste Italiane, dociera nowej korespondencji do Ojca Świętego. I jest to poczta z całego świata, obsługiwana przez Poste Italiane.

Do Papieża dociera obecne 150 kg listów dziennie więcej

Zanim jednak listy, często opatrzone rysunkami, zostaną dostarczone do adresata, czeka je długa podróż złożona z kontroli i sortowania.

Podróż „poczty papieskiej”

Po początkowym przystanku w centrum sortowania Fiumicino, codzienny przepływ poczty przeznaczonej dla Stolicy Apostolskiej przechodzi kontrolę bezpieczeństwa i jest przetwarzany przez maszynę rejestrującą i ważącą za pomocą skomputeryzowanego systemu. Następnie „poczta papieża” jest trafia na specjalną linię, która obsługuje pocztę do Watykanu. Obecnie, kiedy Papież przebywa w Klinice Gemelli, poczta dociera również do Centrum Dystrybucji Belsito w północnej części stolicy, które obejmuje również obszar szpitala Gemelli. Tutaj poczta jest dalej sortowana i klasyfikowana w skrzynkach przeznaczonych dla tak zwanych „dużych klientów”, w tym polikliniki, w której obecnie przebywa Papież.

Pracownicy włoskiej poczty odczuwają wzruszenie widząc wielką liczbę korespondencji do Franciszka

Uczucia udzielają się pocztowcom

W tych dniach napływ wiadomości do papieża jest szczególnie intensywny. „Emocje związane z odbieraniem listów i korespondencji adresowanej do Ojca Świętego są naprawdę wielkie dla nas wszystkich w Poste Italiane” – powiedział Andrea Di Tommaso, szef sortowni w Rzymie Belsito w rozmowie z portalem TG Poste. „Poczta naprawdę dociera z całego świata, a widok bliskości Jego Świątobliwości w tym trudnym momencie jego życia jest czymś, co uderza nas każdego dnia, szczególnie z ludzkiego punktu widzenia” - dodał.