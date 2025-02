Wideo z Gazy dla Papieża: „Cały świat modli się za Ciebie”

Proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, ks. Romanelli, wraz z grupą sióstr zakonnych, dzieci i parafian wysłał do Ojca Świętego, przebywającego w Klinice Gemelli, nagranie wideo, aby zapewnić go o wdzięczności, bliskości i modlitwach. Jak poinformowało watykańskie Biuro Prasowe, w poniedziałek Franciszek zadzwonił, aby podziękować.

Vatican News

Autorzy niespełna 40-sekundowego filmu chcieli wyrazić Franciszkowi wdzięczność, bliskość, zapewnić o modlitwie. „Cały świat modli się za Ciebie i jest Ci bardzo wdzięczny, a my wszyscy pragniemy Twojego zdrowia” - brzmiało jego przesłanie.

Bliskość Papieża

Ojciec Święty od początku wojny regularnie dzwonił do jedynej katolickiej parafii w Gazie, aby zapytać o zdrowie, warunki życia, co jedli tego dnia, pożartować z dziećmi i pobłogosławić lokalną wspólnotę, czasem nawet po arabsku.

Nawet ze swojego pokoju w Klinice Gemelli, Franciszek zadzwonił do proboszcza i jego zastępcy, ks. Yusufa Asada, podczas pierwszych dni hospitalizacji. W pierwszych dwóch dniach pobytu w szpitalu – pomimo trudności zdrowotnych i braku prądu w Gazie – Franciszek wykonał dwa połączenia wideo za pośrednictwem smartfona jednego z członków personelu. W ciągu ostatnich kilku dni, ze względów zdrowotnych, Ojciec Święty nie rozmawiał z przyjaciółmi w Gazie. Jak poinformowało watykańskie Biuro Prasowe, zrobił to wczoraj, dzwoniąc wieczorem do parafii Świętej Rodziny.

„Życzymy zdrowia”

„Bardzo dziękujemy, życzymy zdrowia, modlimy się za Ciebie cały czas” – mówi na nagraniu starszy mężczyzna ze Strefy Gazy. Obok niego kobiety, dzieci, siostry Misjonarki Miłości. Wszyscy razem kończą: „Niech Bóg błogosławi Ciebie. Shukran, shukran! (red.: dziękujemy!)”.

Lekka poprawa zdrowia Papieża

Noc Papieża Franciszka z poniedziałku na wtorek w Klinice Gemelli minęła spokojnie. Papież całą noc dobrze wypoczywał. Kolejne informacje o jego stanie zdrowia spodziewane są wieczorem.