Spokojna noc Papieża w Klinice Gemelli

Watykański rzecznik Matteo Bruni poinformował dziennikarzy w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej o stanie zdrowia Papieża, który jest hospitalizowany od 14 lutego w Klinice Gemelli. Ojciec Święty oddycha samodzielnie i kontynuuje terapię zaleconą przez personel medyczny. Papież zadzwonił również wczoraj do parafii w Gazie.

Vatican News

„Noc minęła spokojnie” - powiedział we wtorek wczesnym popołudniem Matteo Bruni. „Papież odpoczywał, dziś rano obudził się, zjadł śniadanie i poświęcił się czytaniu gazet, jak to robi regularnie” - dodał rzecznik Watykanu. Zebranych dziennikarzy poinformował, że dalsze informacje medyczne zostaną przekazane późnym popołudniem.

Infekcja dróg oddechowych

Biuro Prasowe Watykanu podało, że Papież oddycha samodzielnie i stosuje się do wskazań „absolutnego odpoczynku”, zaleconych przez lekarzy.

Ojciec Święty przebywa w szpitalu od piątku, 14 lutego z powodu polimikrobiologicznej infekcji dróg oddechowych, którą wykryto podczas badań przeprowadzonych w ostatnich dniach. Z powodu pobytu w Klinice Gemelli nie prowadził w niedzielę modlitwy Anioł Pański.

Zmiany w papieskiej agendzie

W tej chwili nie ma żadnych informacji na temat przyszłej niedzieli i innych zmian w papieskiej agendzie. Jedyną informacją w tej sprawie, która dotarła rano, jest odwołanie aktywności papieskich w sobotę 22 lutego. Z kolei na Mszę zaplanowaną na niedzielę, 23 lutego o 9 rano w Bazylice Świętego Piotra z okazji Jubileuszu Diakonów, Papież Franciszek oddelegował abpa Rino Fisichellę, Pro-Prefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Papież dzwoni do parafii w Gazie

W międzyczasie – jak potwierdzono w komunikacie wczoraj wieczorem – Papież kontynuuje terapię zaleconą przez lekarzy. Nadal również telefonuje do parafii Świętej Rodziny w Gazie, co potwierdził proboszcz parafii o. Gabriel Romanelli. W poniedziałek wieczorem poinformował on o kolejnej rozmowie wideo z Papieżem i stwierdził, że Franciszek rozmawiał „głośnym i wyraźnym głosem”.

Życzenia i rysunki od dzieci

Franciszek otrzymuje setki wiadomości z życzeniami powrotu do zdrowia, w tym rysunki i kartki. Niektóre z nich przekazują dzieci przyjęte do Kliniki Gemelli, w szczególności te z oddziału onkologicznego. Są to jego sąsiedzi z dziesiątego piętra, a Papież przy okazji swoich wizyt w Klinice Gemelli zawsze je odwiedzał.