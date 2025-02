Różaniec w intencji Papieża gromadzi wiernych z całego świata

LA CHIESA PREGA PER IL PAPA, IL ROSARIO A PIAZZA SAN PIETRO (ANSA)

Niech Bóg sprawi, by papież wkrótce wznowił posługę apostolską –modlitwa kard. Giovanniego Battisty Re, dziekana Kolegium Kardynalskiego, mocno wybrzmiała podczas trzeciej z kolei modlitwy różańcowej na Placu św. Piotra w intencji zdrowia Ojca Świętego. Setki wiernych z różnych krajów świata, w tym liczni pielgrzymi z Polski gromadzą się co wieczór na modlitwie za Papieża.

Vatican News

Dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re poprowadził w środę wieczorem trzecią modlitwę różańcową na Placu św. Piotra w intencji zdrowia Papieża Franciszka. Obok obrazu Maryi Matki Kościoła kardynał modlił się: „Maryjo Dziewico, zebraliśmy się na placu Świętego Piotra, aby skierować do Ciebie naszą ufną i chóralną modlitwę, aby Bóg pozwolił papieżowi Franciszkowi, jak najszybciej wznowić posługę apostolską, w pełni sił fizycznych i z duszpasterskim dynamizmem, który go charakteryzuje”.

Różaniec odmawiany jest przy obrazie Maryi Matki Kościoła

Wśród setek modlących się co wieczór na Placu Świętego Piotra są mieszkańcy Rzymu, a także pielgrzymi, księża, zakonnice, kardynałowie, biskupi i członkowie Kurii Rzymskiej. Pragną wspierać modlitwą Papieża, który od 14 lutego przebywa w Klinice Gemelli.

Wierni z całego świata, w tym z Polski

W środowy wieczór odmawiano tajemnice chwalebne różańca. Wielu wiernych przyszło z dziećmi, które spały w wózkach. Wśród zgromadzonych byli pielgrzymi spoza Italii. Jak Krzysztof, Polak, który jest w Rzymie na wakacjach z rodziną, ale postanowił spędzić wieczór na modlitwie. Przybywają również inni pielgrzymi z Polski, którzy goszczą w Rzymie z okazji Roku Jubileuszowego.

Wierni z całego świata przybywają modlić się w intencji Papieża

Obecna była także grupa 19 francuskich uczniów w wieku od 14 do 17 lat, pielgrzymujących do Wiecznego Miasta. „Spędziliśmy piękny dzień, odprawiliśmy Mszę św. i był to radosny moment. I radość, którą chcemy przekazać Franciszkowi i towarzyszyć mu w jego trudnościach” - wyjaśniła Christelle, jedna z nauczycielek towarzyszących dzieciom.

Można się łączyć za pośrednictwem mediów

Na Placu św. Piotra widać wieczorem także wolontariuszy Roku Jubileuszowego - z różańcami w ręku i w charakterystycznych zielonych kurtkach. Ktoś z modlących się włączył kamerę w telefonie, by jego przyjaciel mógł w ten sposób na odległość uczestniczyć w modlitwie.

Na koniec różańca śpiewana jest modlitwa Oremus pro Pontifice, aby Bóg obdarzył Franciszka „życiem i zdrowiem” oraz „uczynił go szczęśliwym na ziemi i zachował go od wszelkiego zła”.

Jak ogłoszono, różaniec za Ojca Świętego będzie odmawiany co wieczór z udziałem kardynałów, biskupów i członków Kurii Rzymskiej. Można w nim uczestniczyć również za pośrednictwem mediów, w tym kanału Vatican News na platformie YouTube.

Czwartkową modlitwę różańcową w intencji Ojca Świętego poprowadzi na Placu Św. Piotra kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji.