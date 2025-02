Przewodniczący Episkopatu Polski ponawia prośbę o modlitwy za Papieża

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC ponowił prośbę o indywidualne oraz wspólnotowe modlitwy w intencji Papieża Franciszka. Abp Wojda prosi, aby we wszystkich parafiach podczas liturgii eucharystycznej odmawiane były dwie modlitwy w intencji Ojca Świętego – w ramach modlitwy wiernych oraz po Komunii.

Wojciech Rogacin - Watykan

Abp Tadeusz Wojda podkreślił, że cały Kościół otacza modlitwą Papieża Franciszka. Zaznaczył, że w ostatnich dniach modlitwa ta stała się jeszcze bardziej intensywna i żywa. „Pasterze Kościoła na całym świecie wzywają do modlitwy, by duchowo wesprzeć Papieża” – zaznaczył abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu Polski poprosił, aby we wszystkich parafiach w Polsce podczas liturgii eucharystycznej dodać modlitwę za Ojca Świętego do modlitwy wiernych oraz po modlitwie po Komunii św.

Poniżej publikujemy teksty modlitw:

Wezwanie modlitwy wiernych:

„Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i za wszystkich chorych na całym świecie, aby Bóg Ojciec udzielił im swojego błogosławieństwa; Chrystus, Syn Boży, dał im zdrowie duszy i ciała; a Duch Święty oświecił ich serca i zawsze prowadził. Ciebie prosimy...”

Modlitwa za Ojca Świętego po modlitwie po Komunii św.:

„Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, przyjmij naszą ufną modlitwę za umiłowanego Ojca Świętego Franciszka, który jednoczy się z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Prosimy Cię, obdarz go zdrowiem i potrzebnymi łaskami, aby odzyskał siły i składał Ci dzięki w Twoim Kościele. Niech jego przykład miłości do ubogich i potrzebujących rozpala nasze serca zapałem Ewangelii. Spraw, aby umocniony pełnią Ducha Świętego trwał w niezachwianej wierze i nadziei, wszystkim dawał przykład cierpliwości i świadczył o Twojej miłości przez swoją pogodę ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Kolejny apel abp Wojdy

To już kolejny apel abp. Tadeusza Wojdy o modlitwy w intencji Papieża Franciszka. Na początku tego tygodnia wystosował wezwanie do wiernych w Polsce. „Bardzo serdecznie jeszcze raz apeluję do wszystkich wierzących i tych, dla których Papież był zawsze autorytetem moralnym, by wsparli Papieża swoją modlitwą, swoim cierpieniem czy na inne sposoby, wypraszając mu potrzebne zdrowie” – zachęcał abp Wojda.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Papież był dla nas w ostatnich latach ważnym przewodnikiem. „Wskazywał kierunki działania, po to, by Kościół się ożywiał, by Kościół stawał się Kościołem naszych czasów” – ocenił. „Dlatego, jako wdzięczność za to wszystko, co nam pozostawił, zechciejmy go wesprzeć naszą modlitwą i wyprosić mu zdrowie” – poprosił.