Patriarcha Bartłomiej przesłał życzenia Papieżowi Franciszkowi

Spotkanie Patriarchy Bartłomieja i Papieża Franciszka we wrześniu 2023 r. (Vatican Media)

„Jego Świątobliwość życzy Papieżowi szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia oraz, z Bożą pomocą, rychłego powrotu do jego świętych i doniosłych obowiązków” – informuje komunikat Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola.

Vatican News

Jak informuje Patriarchat, „Jego Świątobliwość, Ekumeniczny Patriarcha Bartłomiej, wysłał do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka serdeczny, braterski list wyrażający współczucie i wsparcie”, w związku z jego hospitalizacją w Klinice Gemelli. „Jego Świątobliwość życzy Papieżowi Rzymu szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia oraz, z Bożą pomocą, rychłego powrotu do jego świętych i doniosłych obowiązków”.

Komunikat opublikowany na stronie Patriarchatu informuje, że ekumeniczny patriarcha Konstantynopola osobiście przekazał odręcznie napisany list kard. George’owi Koovakadowi, który odwiedził Fanar (dzielnicę Stambułu), w związku z przygotowaniami papieskiej wizyty w Turcji, zaplanowanej na wiosnę br. i związanej z upamiętnieniem 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.