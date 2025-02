Papież zachęca, aby rodziny przekazywały życie

Po dzisiejszej modlitwie „Anioł Pański” Franciszek podziękował rodzinom za przyjmowanie dzieci na świat oraz zachęcił, aby rodziny przekazywały życie. Nawiązał do obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Życia przeżywanego pod hasłem „Przekazywanie życia, nadzieja dla świata”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Papież przyłączył się do włoskich biskupów, wyrażając wdzięczność wielu rodzinom, które chętnie przyjmują dar życia oraz zachęcił młode pary, aby nie bały się przekazywania życia. Pozdrowił również Włoski Ruch Pro-Life, który obchodzi 50. rocznicę powstania.

Franciszek nawiązał do Międzynarodowego Szczytu Praw Dziecka, który jutro będzie przeżywany w Watykanie. Ma on hasło: „Kochajmy i chrońmy dzieci”. Ojciec Święty zapowiedział, że będzie w tym szczycie uczestniczył. Dodał, że jest to wyjątkowa okazja, aby zwrócić uwagę świata na najpilniejsze kwestie wpływające na życie najmłodszych. Prosił o modlitwę w intencji tego spotkania.

Nawiązując do podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życia, Papież powtórzył „nie” dla wojny, która niszczy wszystko, niszczy życie i wywołuje pogardę. „I nie zapominajmy, że wojna jest zawsze porażką” – powiedział. W tym Roku Jubileuszowym Papież ponowił apel, zwłaszcza do rządzących wyznania chrześcijańskiego, aby dołożyli wszelkich starań w negocjacjach, aby zakończyć wszystkie trwające konflikty. „Módlmy się o pokój na umęczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, Mjanmie, Sudanie, Północnym Kiwu”.

Na zakończenie Papież pozdrowił pielgrzymów z całego świata, w tym z Polski.