Papież w szpitalu: noc minęła spokojnie, kolejna zmiana terapii

Klinika Gemellli (AFP or licensors)

Papież Franciszek nadal przebywa na leczeniu w Klinice Gemelli. „Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania wskazują na złożony obraz kliniczny, który będzie wymagał odpowiedniej hospitalizacji” – czytamy w najnowszym komunikacie medycznym.

Krzysztof Bronk - Watykan

O stanie zdrowia poinformował już przed południem dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. „Nie mam wielkich wiadomości do przekazania – powiedział Matteo Bruni. – Papież Franciszek dobrze wypoczął, noc minęła spokojnie, zjadł śniadanie i poświęcił się lekturze gazet. Trwa leczenie, a informacje medyczne zostaną podane po południu”.

O godz. 13 Biuro Prasowe podało komunikat następującej treści: „Wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku dni i dzisiaj wykazały polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych, co doprowadziło do kolejnej zmiany terapii. Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania wskazują na złożony obraz kliniczny, który będzie wymagał odpowiedniej hospitalizacji”.