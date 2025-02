Papież w katechezie: niech Boża obecność będzie źródłem pocieszenia

W dzisiejszej katechezie, opublikowanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papież Franciszek zachęca wiernych do tego, by, na wzór biblijnych Symeona i Anny, starali się dostrzegać dyskretną obecność Boga w tym, co małe i czerpać z niej duchowe pocieszenie.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Choć, z powodu trwającej hospitalizacji Papieża, nie odbywają się środowe audiencje ogólne, opublikowano papieską katechezę, przygotowaną na to spotkanie. Wpisuje się ona w cykl rozważań na temat dzieciństwa Jezusa i nawiązuje do biblijnej sceny ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej.

Wprowadzić dziecko w atmosferę wiary

Ojciec Święty, nawiązując do biblijnych przykładów, wskazuje na rodziców, którzy ofiarowali swoje dzieci Bogu: Maryję i Józefa, a w Starym Testamencie Annę, matkę Samuela. Papież podkreśla ich pobożność i to, że „żyli słuchaniem Słowa Pańskiego”, co przekładało się również na przekazywanie wiary dzieciom.

„Maryja i Józef nie ograniczają się do wszczepienia Jezusa w historię rodziny, ludu, przymierza z Panem Bogiem. Oni troszczą się o Jego opiekę i wzrost, wprowadzają Go w atmosferę wiary i kultu. I oni sami stopniowo wzrastają do zrozumienia powołania, które znacznie ich przerasta” – pisze Ojciec Święty.

Rozpoznać obecność Boga

Wskazując na postać Symeona, Papież podkreśla, że, dzięki natchnieniu Ducha Świętego, rozpoznał on w Dzieciątku Jezus Boga i, biorąc Je w ramiona, odnalazł „pocieszenie i pełnię swojego istnienia”.

Papież podkreśla, że Symeon nie zachowuje dla siebie tego doświadczenia, ale dzieli się nim z innymi. „Jest świadkiem wiary, którą otrzymuje w darze i przekazuje innym; jest świadkiem nadziei, która nie zawodzi; jest świadkiem miłości Boga, która napełnia radością i pokojem ludzkie serce”.

Odnaleźć duchowe pocieszenie

W nawiązaniu do słów Kantyku Symeona, zapisanego w ewangelicznym fragmencie o ofiarowaniu Jezusa w świątyni, Franciszek podkreśla, że spotkanie z Jezusem było dla podeszłego wiekiem Symeona duchowym pocieszeniem.

Sprawia ono, że „stary Symeon postrzega śmierć nie jako koniec, ale jako spełnienie, jako pełnię – pisze Papież - oczekuje jej jako «siostry», która nie unicestwia, lecz wprowadza w prawdziwe życie”.

Dostrzegać Chrystusa – źródło nadziei

„W Świątyni Jerozolimskiej na nowo rozpala się nadzieja w sercach, ponieważ wkroczył do niej Chrystus, nasza nadzieja” – pisze Ojciec Święty. Zachęca, by na wzór Anny i Symeona, dostrzegać obecność Boga w tym, co małe i dyskretne i przyjmować tę obecność z radością, by móc „rozpalić nadzieję w sercach braci i sióstr”.