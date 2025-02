Papież prosi Polaków o modlitwę za kapłanów i osoby konsekrowane. Franciszek wspomniał o tym podczas audiencji ogólnej. Z powodu przeziębienia jego pozdrowienie do polskich pielgrzymów odczytał o. Pierluigi Giroli z Sekretariatu Stanu.

Krzysztof Bronk - Watykan

„Zachęcam was do modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy posługują w krajach ubogich i ogarniętych wojną, zwłaszcza na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Demokratycznej Republice Konga” – apelował Ojciec Święty. Podkreślił, że dla wielu ludzi ich obecność jest dowodem na to, że Bóg nieustannie o nich pamięta.

Zwracając się do pielgrzymów włoskich, Papież prosił, by nie zapominać o krajach, które cierpią z powodu wojny, w szczególności o „udręczonej Ukrainie” i Ziemi Świętej. „Pamiętajmy o wysiedlonych mieszkańcach Palestyny i módlmy się za nich” – dodał Ojciec Święty.