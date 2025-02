Papież: pielęgnujcie wielkie poczucie człowieczeństwa

Kompetencja jest narzędziem, za pomocą którego możecie najlepiej jak potraficie praktykować miłość, którą Wam powierzono, zarówno w zwykłym towarzyszeniu przyszłym mamom, jak również stawiając czoła krytycznym i bolesnymi sytuacjom - wskazał Ojciec Święty podczas spotkania z włoskimi położnymi, ginekologami i personelem służby zdrowia.

ks. Marek Weresa – Watykan

Przeciw denatalizacji

W przygotowanym przemówieniu Papież podkreślił piękno pracy personelu medycznego, odpowiedzialnego za opiekę nad matkami w ciąży i ich dziećmi. „Jest powołaniem i hymnem na cześć życia, tym ważniejszym w obecnym momencie historii” - wskazał. Ojciec Święty zaznaczył, że dziś we Włoszech oraz w innych krajach, „wydaje się, że straciliśmy entuzjazm dla macierzyństwa i ojcostwa”. Rodzicielstwo jest postrzegane jako źródło trudności i problemów, a nie jako otwarcie na nową perspektywę, a to podejście jest uwarunkowane różnymi kontekstami społecznymi i kulturowymi.

Franciszek pogratulował medykom podjęcia działań, które zmierzają do odwrócenia trendu spadku urodzin dzieci i zachęcił do wspólnego zastanowienia się nad trzema aspektami ich pracy i misji: profesjonalizmem, ludzką wrażliwością i, w przypadku wierzących, modlitwą.

Profesjonalizm – drogą do świętości

W rozważaniu Papież wskazał, że nieustanne doskonalenie kompetencji jest elementem kodeksu etycznego pracowników służby zdrowia, ale również częścią drogi do osiągnięcia świętości. W sytuacjach z którymi lekarze, pielęgniarki i położne muszą mierzyć się w codziennej pracy, sama obecność wyszkolonych specjalistów daje oparcie, a w poważnych sytuacjach może uratować życie.

Otoczenie opieką rodziców

Kolejnym elementem, na który zwrócił uwagę Franciszek, jest ludzka wrażliwość. W momencie narodzin dziecka, rodzice mogą czuć się bezbronnymi, słabymi, a zatem potrzebować bliskości, czułości i ciepła. Dlatego ważne jest, aby osoby wrażliwe i delikatne potrafiły okazać im wsparcie. Taka postawa powinna cechować pracowników służby zdrowia i prowadzić do tego, aby rodzice doświadczali radości z nowego życia, które „rozkwita z ich miłości”; oraz przyczyniać się do zagwarantowania dziecku zdrowych i szczęśliwych narodzin.

Odpowiedzialność w modlitwie

Ostatnim elementem, na który wskazał Ojciec Święty jest modlitwa. To „ukryte, ale skuteczne lekarstwo, które ci, którzy wierzą, mają do dyspozycji, ponieważ leczy duszę”. Papież dodał, że jest to dar, którym można podzielić się z pacjentami, a w innych okolicznościach można go ofiarować Panu Bogu z dyskrecją i pokorą. Stała modlitwa może też przyczyniać się do umacniania współpracy między rodzicami, a Stwórcą. To dzięki niej rodzi się nowe życie.

„Zachęcam was zatem, abyście wobec matek, ojców i dzieci, które Bóg stawia na waszej drodze, poczuwali się do odpowiedzialności za modlitwę także za nich, zwłaszcza podczas Mszy świętej, adoracji eucharystycznej i prostej, codziennej modlitwy” – zaakcentował Papież.