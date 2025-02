Papież o potrzebie ochrony tożsamości rdzennych społeczeństw

Papież skierował przesłanie do uczestników światowego forum poświęconego ludności tubylczej, które odbywa się w Rzymie z inicjatywy Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Przypomniał, że obrona kultury i tożsamości społeczeństw wymaga ochrony ich zasobów naturalnych, niezbędnych do życia.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Ziemia, woda i żywność nie są zwykłymi towarami – stanowią one podstawę życia oraz więzi ludów z naturą. Dlatego obrona praw do nich nie jest jedynie kwestią sprawiedliwości, ale także gwarancją zrównoważonej przyszłości dla wszystkich” – pisze Papież Franciszek do uczestników światowego forum odbywającego się pod hasłem „Prawo Ludów Tubylczych do samostanowienia: droga do bezpieczeństwa i niezależności żywnościowej”.

Ojciec Święty wyraża nadzieję, że spotkanie to posłuży debacie na temat priorytetów, trosk i słusznych aspiracji rdzennych społeczności. Podkreśla, że w obecnych czasach, pełnych napięć i wyzwań, bogata wiedza i praktyki rdzennych ludów wzbogacają i mogą dawać nadzieję całej ludzkości.

„Obrona prawa do zachowania własnej kultury i tożsamości wymaga nie tylko uznania wartości ich wkładu w społeczeństwo, ale także ochrony ich istnienia oraz zasobów naturalnych, niezbędnych do życia. Te ostatnie są poważnie zagrożone przez rosnące zjawisko zawłaszczania gruntów uprawnych przez korporacje międzynarodowe, wielkich inwestorów i państwa. Praktyki te prowadzą do poważnych szkód, narażając na niebezpieczeństwo prawo społeczności do godnego życia” – alarmuje Ojciec Święty.

Przypomina też, że „ziemia, woda i żywność nie są zwykłymi towarami”, ale stanowią podstawę życia oraz więzi ludów z naturą. „Dlatego obrona tych praw nie jest jedynie kwestią sprawiedliwości, ale także gwarancją zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”.