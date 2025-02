Papież o świetle ubóstwa, czystości i posłuszeństwa

Zastanówmy się w jaki sposób, poprzez śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, które złożyliście, wy również możecie być niosącymi światło kobietom i mężczyznom naszych czasów – powiedział Papież Franciszek do osób życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego podczas pierwszych nieszporów święta Ofiarowania Pańskiego, które jest obchodzone w tym roku jako XXIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Nawiązując do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego potocznie Matki Bożej Gromniczej, które „w kontekście liturgicznym nacechowanym symboliką światła” Papież wskazał na światło ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, które składają siostry zakonne i zakonnicy oraz członkowie stowarzyszeń życia apostolskiego.

Ojciec Święty podczas nieszporów

Ubóstwo obejmuje dzielenie się

Franciszek zaznaczył, że osoba konsekrowana, praktykując ubóstwo odrzuca „egoizm, chciwość, uzależnienie, używanie rzeczy z przemocą i w celu niesienia śmierci – a obejmuje natomiast wszystko to, co może je uwznioślać: wstrzemięźliwość, hojność, dzielenie się, solidarność”. Wskazał także na słowa św. Pawła: „Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga”.

Czystość źródłem miłości

„Ślubowanie czystości, z wyrzeczeniem się miłości małżeńskiej i wyborem drogi wstrzemięźliwości, potwierdza absolutny prymat miłości Boga, przyjętej niepodzielnym i oblubieńczym sercem (por. 1 Kor 7, 32-36), i wskazuje na nią jako na źródło i wzór wszelkiej innej miłości” – zaznaczył Franciszek.

Papież wskazał, że „żyjemy w świecie” w którym „oblubieniec i oblubienica na całe życie zostają zastąpieni partnerem na chwilę, a dzieci przyjmowane jako dar – tymi, których żąda się jako «prawo» lub które się eliminuje jako «uciążliwość»”.

„Jakże wspaniałym lekarstwem dla duszy jest spotkanie z siostrami zakonnymi i zakonnikami zdolnymi do takiej dojrzałej i radosnej relacji! Są oni odblaskiem miłości Boga” – podkreślił Ojciec Święty.

Nieszpory święta Ofiarowania Pańskiego

Posłuszeństwo na wzór Jezusa

Przykładem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus i jego relacja z Ojcem – wskazał Franciszek, cytując encyklikę św. Jana Pawła II do osób życia konsekrowanego „Vita consacrata”. Papież wskazał, że posłuszeństwo „staje się darem i odpowiedzią miłości, proroczym znakiem dla naszego społeczeństwa, skłonnego dużo mówić, ale mało słuchać: w rodzinie, w pracy, a zwłaszcza w mediach społecznościowych”.

„Konsekrowane posłuszeństwo stanowi antidotum na taki samotny indywidualizm, promując jako alternatywę model relacji naznaczony aktywnym słuchaniem, w którym po «mówieniu» i «słuchaniu» następuje konkretne „działanie”, nawet kosztem wyrzeczenia się moich upodobań, moich planów i moich własnych preferencji” – wskazał Ojciec Świety.

Nieszpory święta Ofiarowania Pańskiego

Zachęta do adoracji

Na zakończenie Papież podkreślił, kwestię „powrótu do źródeł”, o którym wiele się dzisiaj mówi w życiu konsekrowanym. Wskazał, że nie chodzi o powrót do muzeum, ale o „powrót do Chrystusa i do Jego «tak» wypowiedzianego Ojcu”.

Franciszek podkreślił, że zanim będą spotkania przy „okrągłych stołach” – które są bardzo pożyteczne i potrzebne – najważniejsze spotkanie „dokonuje się przed Tabernakulum, podczas adoracji”. Wskazał, że „zatraciliśmy poczucie adoracji” i zachęcił do adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dodał, że w ten sposób można odkryć też na nowo Założycielki i Założycieli zgromadzeń i zakonów, „jako kobiety i mężczyzn wiary”, i powtarzać z nimi, w modlitwie i ofierze z siebie: „Oto idę, (...) aby spełnić wolę Twoją, Boże” (Hbr 10, 7).