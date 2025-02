Papież o roli diecezjalnych ceremoniarzy: macie służyć modlitwie wspólnoty

Troska o liturgię jest przede wszystkim troską o modlitwę, czyli o spotkanie z Panem – przypomniał Ojciec Święty w podpisanym w Klinice Gemelli przesłaniu do uczestników kursu dla osób odpowiedzialnych za liturgię na szczeblu diecezjalnym. Został on zorganizowany przez Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie.

Krzysztof Bronk - Watykan

Służyć modlitwie wspólnoty

Papież zauważył, że liturgia dotyka życia Ludu Bożego i objawia mu jego prawdziwą duchową naturę. Dlatego też ten, kto jest odpowiedzialny za liturgię musi być nauczycielem, który służy modlitwie wspólnoty. Mądrze przygotowuje każdą celebrację, przekładając zasady teologiczne wyrażone w księgach liturgicznych na praktykę celebracji.

Jesteście wzorem dla diecezji

Franciszek przypominał, że każda diecezja patrzy na biskupa i katedrę jako na wzór do naśladowania. Zachęcam was zatem do promowania „stylu, w którym wyraża się naśladowanie Jezusa, bez zbędnego przepychu i protagonizmu” – napisał Ojciec Święty.

Uczcie się mądrości od św. Teresy

Liturgistom polecił naśladować przykład św. Teresy z Avila, która odznaczała się mądrością zarówno w sprawach Bożych, jak i ludzkich. Takiej mądrości potrzeba bowiem, by dobrze przygotować i poprowadzić celebracje liturgiczne. Mądrość w sprawach Bożych zdobywa się na modlitwie, medytacji i kontemplacji, a w sprawach ludzkich dzięki studium i umiejętności słuchania – napisał Papież.

Nie ma duszpasterstwa bez liturgii

Podkreślił, że „spotkanie między doktryną i duszpasterstwem nie jest czymś opcjonalnym, ale konstytutywnym aspektem liturgii, która musi być zawsze wcielona, inkulturowana, wyrażając wiarę Kościoła”. Franciszek odwołał się do słów pierwszego dziekana Papieskiego Instytutu Liturgicznego, opata Salvatore Marsili, który już w 1964 r. pisał, że „żadne prawdziwe duszpasterstwo nie może się obejść bez liturgii, ponieważ liturgia jest szczytem, do którego zmierza całe działanie Kościoła”.