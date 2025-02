2023.09.23 Papież Franciszek z Misjonarkami Miłości, podczas podróży apostolskiej do Marsylii (Vatican Media)

Papież na Światowy Dzień Misyjny: każdy chrześcijanin jest posłańcem nadziei

W orędziu na 99. Światowy Dzień Misyjny, którego mottem są słowa: „Misjonarze nadziei pośród narodów”, Ojciec Święty przypomina, że każdy ochrzczony jest powołany do bycia „posłańcem i budowniczym nadziei” we współczesnym świecie. Zachęca, aby wypełnianie tego zadania zacząć od odnowienia osobistej modlitwy i by nie zapominać o ważnej roli wspólnoty Kościoła w kształtowaniu dojrzałej wiary.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Powołanie misyjne ochrzczonych Papież Franciszek rozpoczyna swoje orędzie od przypomnienia o podstawowym powołaniu wszystkich ochrzczonych, „aby, na wzór Chrystusa, być posłańcami i budowniczymi nadziei". Zaprasza do wspólnej refleksji nad niektórymi aspektami misyjnej tożsamości, które mogą pomóc we wspólnym tworzeniu „nowej epoki ewangelizacyjnej Kościoła, posłanego, aby ożywić nadzieję w świecie, nad którym ciążą mroczne cienie". Chrystus – wzorem w niesieniu nadziei Ojciec Święty przypomina, że wzorem w byciu „misjonarzem nadziei", nawet w najtrudniejszych okolicznościach, jest Jezus, który także współcześnie „kontynuuje posługę nadziei dla ludzkości, poprzez swoich uczniów". Papież zachęca, aby dziś chrześcijanie poczuwali się do bycia apostołami Chrystusa i wspólnie tworzyli Kościół, który nie pozostanie statyczny, ale będzie obecny w świecie. „Niech wszyscy ochrzczeni, uczniowie-misjonarze Chrystusa, sprawiają, by Jego nadzieja zajaśniała w każdym zakątku ziemi!" – zachęca. Franciszek apeluje, by w niesieniu Chrystusa nie zapominać o najbardziej potrzebujących i wykluczonych ze społeczeństwa, także dlatego, że „często to właśnie oni uczą nas, jak żyć z nadzieją". Ewangelia – drogą do integralnego i zdrowego społeczeństwa Papież podkreśla rolę misjonarzy ad gentes, wyruszających poza swoje narody, aby głosić Chrystusa w tych częściach świata, gdzie są najbardziej potrzebni. „Wasze życie jest konkretną odpowiedzią na nakaz Chrystusa Zmartwychwstałego, który posłał swoich uczniów, aby nieśli Ewangelię wszystkim narodom" – pisze. Zwraca uwagę na to, że wspólnoty chrześcijańskie, ożywione nadzieją, pochodzącą od Chrystusa, mogą stać się znakami „nowego człowieczeństwa" w rozwiniętym świecie, w którym coraz powszechniejsze jest poczucie zagubienia i opuszczenia osób starszych, obojętność wobec potrzebujących pomocy, zanik relacji międzyludzkich na rzecz połączeń cyfrowych i podporządkowanie życia kryterium wydajności. „Ewangelia, przeżywana we wspólnocie, może przywrócić nam integralne, zdrowe, odkupione człowieczeństwo" – zapewnia Ojciec Święty. Odnowić „duchowość paschalną" „Dziś, w obliczu pilnej potrzeby misji nadziei, uczniowie Chrystusa są wezwani przede wszystkim do formowania siebie" – przypomina następnie Papież. Podkreśla, że w tym kontekście chrześcijanie potrzebują odnowienia duchowości paschalnej, celebrowanej w każdej Mszy św. oraz podczas Triduum Paschalnego. Franciszek zaznacza, że te celebracje oraz sakramenty są dla chrześcijan źródłem mocy Ducha Świętego, który umacnia ich do pracy „na ewangelizacyjnych polach świata". „Jesteśmy ochrzczeni w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, w Passze Pana, która wyznacza wieczną wiosnę historii. Jesteśmy wówczas «ludźmi wiosny», ze spojrzeniem zawsze pełnym nadziei, którym dzielimy się ze wszystkimi" – pisze Ojciec Święty. Osobista modlitwa – pierwszym działaniem misyjnym W orędziu Papież przypomina też postać sługi Bożego kard. Van Thuana, cytując jego słowa, że „osoba, która żywi nadzieję, jest osobą, która się modli". Podkreśla, że wietnamski kandydat na ołtarze, który doświaczył wieloletniego uwięzienia, jest przykładem osoby, która w modlitwie i Eucharystii znajdowała źródło nadziei. „Nie zapominajmy, że modlitwa jest pierwszym działaniem misyjnym i jednocześnie «pierwszą siłą nadziei»" – pisze Ojciec Święty, zachęcając do odnowienia osobistej modlitwy Słowem Bożym, a zwłaszcza Psalmami, które nazywa „wielką symfonią modlitwy", skomponowaną przez Ducha Świętego. Wspólnota wspierająca wzrastanie w wierze Franciszek zaznacza, że działanie misyjne, polegające na przekazywaniu i kształtowaniu dojrzałej wiary, wymaga wspólnoty i jedności w modlitwie i w działaniu. „Kładę nacisk na tę misyjną synodalność Kościoła, a także na posługę Papieskich Dzieł Misyjnych, promujących misyjną odpowiedzialność ochrzczonych oraz wspieranie nowych Kościołów partykularnych" – pisze. Zachęca wszystkich ochrzczonych do dawania świadectwa wiary i zachęca, do osobistego zawierzenia Maryi. 99. Światowy Dzień Misyjny będzie obchodzony w Kościele katolickim 19 października 2025 r.