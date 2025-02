Papież na audiencji jubileuszowej: zwróćmy się ku życiu

W ramach Roku Świętego do Rzymu przybywają pierwsze duże pielgrzymki diecezjalne. Na jubileuszowej audiencji papież spotkał się z wiernymi z włoskich diecezji Caserta, Capua i Sulmona-Valva. Ponieważ na audiencję dotarło ponad 10 tys. pątników, spotkanie odbyło się równolegle w Auli Pawła VI i Bazylice Watykańskiej. Franciszek zachęcił pielgrzymów do zwrócenia się ku życiu.

Beata Zajączkowska – Watykan

W jubileuszowej katechezie Ojciec Święty nawiązał do postaci Marii Magdaleny, która, jak podkreślił, została uzdrowiona miłosierdziem Jezusa i zmieniała swoje życie. Papież wskazał, że doświadczenie miłosierdzia sprowadziło ją ponownie w optykę Boga i wyznaczyło nowe cele i nową drogę. Zachęcał, by od apostołki Apostołów uczyć się nadziei i nowego spojrzenia na życie.

Ciągle się nawracać

Przypominając, że Jubileusz oznacza dla człowieka nowy początek, Franciszek zachęcił włoskich pielgrzymów do nawrócenia, dzięki któremu wszystko można zobaczyć z nowej perspektywy. Podkreślił, że w nowe życie wchodzi się, nawracając więcej niż tylko jeden raz. „Zmartwychwstały wprowadza nas w swój świat krok po kroku, pod warunkiem, że nie udajemy, iż wszystko już wiemy” – mówił papież. Wskazał, że „zbyt pewne siebie i dumne ego uniemożliwia nam rozpoznanie Zmartwychwstałego Jezusa”.

Zwrócić się ku życiu

Ojciec Święty pytał pielgrzymów, czy gotowi są na zmianę w życiu, czy jest w nich pragnienie nawrócenia. „Zamiast spoglądać w mrok przeszłości, w pustkę grobu, od Marii Magdaleny uczymy się zwracać ku życiu. Tam czeka na nas nasz Mistrz. Tam wypowiadane jest nasze imię. Bo w prawdziwym życiu jest dla nas miejsce. Jest miejsce dla ciebie, dla mnie, dla każdego. Nikt nie może nam go odebrać, ponieważ zawsze było przeznaczone dla nas. Każdy może powiedzieć: mam swoje miejsce, jestem misją!” – podkreślił papież w sobotniej katechezie.

Świadkowie nadziei

W pozdrowieniach do pielgrzymów Franciszek nawiązał do swej pielgrzymki do Caserty w 2014 roku. „Niech wspomnienie tego wydarzenia, pełnego znaczenia kościelnego i duchowego, rozpali we wszystkich pragnienie pogłębiania życia wiary i bycia zawsze świadkami nadziei i budowniczymi pokoju” – powiedział Ojciec Święty. Z kolei wiernych z diecezji Sulmona-Valva zachęcił, by „coraz bardziej rozumieli i przyjmowali miłość Boga, źródło i motyw naszej prawdziwej radości”. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli również seminarzyści z Bergamo. Papież prosił ich, by „zawsze stawiali Jezusa w centrum swojego życia”.

