PAPIEŻ Anioł Pański

Papież na Anioł Pański o czterech pytaniach, które każdy powinien sobie zadać

„Czego ja oczekuję od mojego życia? Co jest moją wielką nadzieją? Czy moje serce pragnie oglądać oblicze Pana? Czy oczekuję objawienia Jego planu zbawienia dla ludzkości?” – to pytania, do zadania sobie których zaprosił Papież w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Jak co tydzień Ojciec Święty spotkał się z wiernymi zebranymi na Placu św. Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Nawiązując do Ewangelii z dnia, opisującej ofiarowanie Jezusa w świątyni, zachęcił do zastanowienia się nad tym, jak biblijny Symeon opisał Syna Bożego, a także do zadania sobie kilku pytań o własną wiarę. Bóg nie mieszka w czterech ścianach Mówiąc o postaciach Symeona i Anny, którzy w podeszłym wieku dostąpili łaski spotkania z Jezusem, Papież podkreślił: „Bóg naprawdę jest obecny pośród swojego ludu: nie dlatego, że mieszka w czterech ścianach, ale dlatego, że żyje jak człowiek pośród ludzi”. Zaznaczył, że ofiarowanie Jezusa w świątyni, którego byli świadkami, „zmienia dzieje świata”. Jezus zbawieniem, światłem i znakiem sprzeciwu Następnie Ojciec Święty zatrzymał się nad trzema określeniami, jakich Symeon używa, mówiąc o Jezusie: zbawienie, światło i znak sprzeciwu. Podkreślił, że w Jezusie, Który jest zbawieniem, „mieszka cała pełnia Boga i Jego Miłości” i, że tak, jak słońce wschodzi nad światem, tak Jego zbawienie zajaśnieje nad złem, cierpieniem i śmiercią. „Jakże bardzo potrzebujemy również dzisiaj tego świata!” – mówił. Wyjaśnił również, że Jezusowe bycie „znakiem sprzeciwu”, polega na ukazaniu przez Niego, że jedynym kryterium osądzania historii i jej dramatów jest miłość. „Ten, kto kocha, żyje, kto nienawidzi, umiera” – przestrzegał. Cztery pytania dla każdego człowieka Na zakończenie rozważania, Papież zachęcił, by każdy zadał sobie cztery pytania dotyczące własnego życia. „Czego ja oczekuję od mojego życia? Co jest moją wielką nadzieją? Czy moje serce pragnie oglądać oblicze Pana? Czy oczekuję objawienia Jego planu zbawienia dla ludzkości?” – zapytał. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy Anioł Pański