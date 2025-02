Papież na Anioł Pański: Nie bójcie się ryzykować miłości!

W opublikowanym rozważaniu na Anioł Pański Papież Franciszek zwrócił się do diakonów przeżywających swój Jubileusz, aby współtworzyli braterski świat. Podziękował lekarzom z Kliniki Gemelli za leczenie oraz wyraził bliskość z narodem ukraińskim, który od trzech lat cierpi z powodu pełnoskalowej wojny.

Wojciech Rogacin – Watykan

Bądźcie znakiem miłości

„Bracia i Siostry, dobrej niedzieli!” – rozpoczął pozdrowieniem Franciszek. Zwrócił się z pozdrowieniem i z apelem do uczestników Jubileuszu Diakonów Stałych. „Zachęcam was do kontynuowania waszego apostolatu z radością i – jak sugeruje nam dzisiejsza Ewangelia – do bycia znakiem miłości, która obejmuje wszystkich, która przemienia zło w dobro i rodzi braterski świat. Nie bójcie się ryzykować miłości!” – wzywał Franciszek.

Podziękowania personelowi Kliniki Gemelli

Papież, który od 14 lutego jest hospitalizowany w Klinice Gemelli i odpoczywa tam podziękował personelowi szpitala za ofiarne leczenie jego i innych pacjentów. „Z mojej strony, z ufnością kontynuuję hospitalizację w Poliklinice Gemelli, przechodząc niezbędne leczenie; a odpoczynek jest również częścią terapii! Z serca dziękuję lekarzom i pracownikom służby zdrowia tego Szpitala za uwagę, jaką mi okazują, oraz za oddanie, z jakim wykonują swoją służbę wśród osób chorych” – napisał Franciszek.

Pamiętać o Ukrainie i ofiarach innych wojen

Franciszek odniósł się też do przypadającej 24 lutego trzeciej rocznicy wybuchu wojny na pełną skalę na Ukrainie. „Jutro przypada trzecia rocznica, zakrojonej na szeroką skalę, wojny przeciwko Ukrainie: rocznica bolesna i haniebna dla całej ludzkości! Podczas gdy ponawiam swoją bliskość z umęczonym narodem ukraińskim, zapraszam was do pamięci o ofiarach wszystkich konfliktów zbrojnych i do modlitwy o dar pokoju w Palestynie, w Izraelu oraz na całym Bliskim Wschodzie, w Myanmar, w Kivu i w Sudanie” – wezwał Ojciec Święty.

Podziękowania za modlitwy

Papież również podziękował, za modlitwy i wyrazy wsparcia od ludzi z całego świata w czasie jego choroby. „W tych dniach otrzymałem wiele serdecznych wiadomości, a szczególnie poruszyły mnie listy i rysunki od dzieci. Dziękuję za tę bliskość i za modlitwy pocieszenia, które otrzymałem z całego świata! Powierzam wszystkich wstawiennictwu Marii i proszę was o modlitwę za mnie” – napisał Franciszek.