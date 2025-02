Audiencja w Domu św. Marty dla Fundacji Gaudium et Spes (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PAPIEŻ

Papież: jeśli będziemy trwać w Chrystusie, On zaprowadzi nas do cierpiących

To trwanie w Chrystusie czyni nas rodziną, braćmi, którzy mają tę samą godność. A pokarmem tej rodziny jest Eucharystia – powiedział Papież na audiencji dla Fundacji Gaudium et Spes. Zajmuje się ona udzielaniem pomocy najuboższym, czerpiąc inspirację z soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Była to ostatnia papieska audiencja przed odjazdem do Kliniki Gemelli.

Krzysztof Bronk - Watykan Franciszek zauważył, że Konstytucja Gaudium et spes współbrzmi z synodalnym duchem Kościoła, w którym wszyscy są zjednoczeni w Chrystusie. „To zjednoczenie dokonuje się za sprawą Ducha Świętego, który jest miłością, a przejawia się w solidarności, zwłaszcza z tymi, którzy najbardziej cierpią" – powiedział Ojciec Święty. Podstawą jedności jest Eucharystia Przypomniał zarazem, że duchowym fundamentem tego zjednoczenia jest Eucharystia. „Tworzymy jedno ciało, ponieważ spożywamy ten sam chleb. Jest to duchowy pokarm, który wszyscy otrzymują w równej mierze, i to dzięki niemu żyjemy w komunii z Bogiem i naszymi braćmi". Ukazujecie cierpiącym czułość Boga Kontynuując swoje rozważanie o Kościele na kanwie soborowej konstytucji Gaudium et spes, Papież wyjaśnił, że to moc Ducha Świętego czyni z nas narzędzia miłości Boga, który chce dotrzeć do wszystkich ludzi. „Dlatego – mówił dalej Franciszek – chciałbym wam podziękować za to, że jesteście źródłem nadziei dla wielu cierpiących i zniechęconych, którzy dzięki waszym dziełom czują, że Bóg okazuje im czułość i pociesza ich w ich bólu".