Papież Franciszek: we współpracy z Kościołem, głoście orędzie Chrystusa

Do wierności autentycznej tradycji oraz otwartości na znaki czasu zachęcał Ojciec Święty społeczność Wydziału Teologicznego w Triveneto, który świętuje 20 lat istnienia. W wystosowanym liście Franciszek wskazał, że uczelnia jest powołana do bycia miejscem formacji, która realizuje się poprzez pogłębianie teologii oraz chrześcijańskie świadectwo.

ks. Marek Weresa – Watykan

Na początku listu, Ojciec Święty wyraził wdzięczność Panu Bogu za dobro, które dokonało się na przestrzeni minionych lat; szczególnie wobec młodszych pokoleń w regionie.

Papież zachęcił także społeczność akademicką do wytrwałej współpracy w misji Kościoła, aby szerzyć orędzie Pana Jezusa w świecie. Potrzeba to czynić w wierności autentycznej tradycji, ale również w otwartości na odczytywanie znaków czasu. „Jest to kwestia odważnego podejmowania nowych wyzwań, aby skutecznie nieść prawdę Ewangelii współczesnemu człowiekowi” - napisał Franciszek. Dodał, że misją wydziału jest bycie coraz bardziej miejscem formacji. Dokonuje się to nie tylko poprzez studium teologii, ale także poprzez świadectwo wiary.

Ojciec Święty wyraził także nadzieję, że nauczyciele będą wiedzieli, jak pomóc młodym ludziom w realizacji ich powołania; tak aby czynili to w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu.