Audiencja dla pielgrzymów z krajów nordyckich (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do skandynawskich pielgrzymów: bądźcie wytrwali w ewangelizacji

Głoszenie Ewangelii to najważniejsze zadanie, które stoi dziś przed chrześcijanami – powiedział Papież przyjmując na audiencji 1200 katolików z krajów nordyckich, którzy przybyli do Rzymu z okazji Roku Świętego. Zwrócił uwagę, na dynamiczny rozwój Kościoła katolickiego w tym regionie. „Ziarna wiary zasiane i podlewane przez kolejne pokolenia wytrwałych duszpasterzy i ludzi świeckich wydają owoce. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Pan zawsze jest wierny swoim obietnicom” – powiedział Franciszek

Krzysztof Bronk - Watykan Papież życzył skandynawskim pielgrzymom, aby, dzięki nawiedzaniu świętych miejsc w Wiecznym Mieście, umocniła i pogłębiła się w nich wiara w Pana Jezusa, a także świadomość przynależności do Niego i siebie nawzajem we wspólnocie Kościoła. Głoszenie Ewangelii jest najważniejsze „W ten sposób – mówił Ojciec Święty – wasze serca i umysły będą bardziej zharmonizowane z przemieniającą łaską Chrystusa i będziecie mogli powrócić do waszych krajów pełni radosnego entuzjazmu dla dzielenia się wielkim darem, który otrzymaliście, ponieważ, jak mówi św. Paweł, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie dla dobrych czynów. A nie ma ‘czynu’ większego niż przekazywanie innym ewangelicznego przesłania o zbawieniu, my zaś mamy to czynić przede wszystkim względem tych, którzy znajdują się na marginesie”. Franciszek podkreślił, że głoszenie Ewangelii i dawanie świadectwa o czułej miłości Boga Ojca jest zadaniem każdego chrześcijanina niezależnie od wieku, stanu czy umiejętności. Carlo Acutis pokazuje młodym, jak naśladować Jezusa Szczególne słowo Papież skierował do młodych Skandynawów. Przypomniał, że 27 kwietnia odbędzie się kanonizacja bł. Carla Acutisa. „Ten młody święty naszych czasów i dla naszych czasów pokazuje wam i nam wszystkim, w jaki sposób we współczesnym świecie młodzi mogą naśladować Jezusa, dzielić się z innymi Jego nauczaniem i w ten sposób znajdować pełnię życia w radości, wolności i świętości”. Świat potrzebuje waszego świadectwa Papież przypomniał też nordyckim pątnikom, że ich pielgrzymka nie zakończy się wraz z powrotem do domu. Zmieni się jedynie jej cel, którym będzie odtąd codzienna droga apostolatu i powołanie do wytrwałości w dziele ewangelizacji. Franciszek zachęcił katolików w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii, by ich tętniące życiem wspólnoty współpracowały z chrześcijanami innych wyznań, ponieważ – jak zauważył – w tych trudnych czasach naznaczonych przez wojnę w Europie i na świecie, nasza ludzka rodzina bardzo potrzebuje zgodnego świadectwa tego pojednania, uzdrowienia i pokoju, które możemy otrzymać tylko od Boga”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.