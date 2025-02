Papież do Polaków: uczcie się od pasterzy, pamiętajcie o powodzianach

Pozdrawiając przybyłych do Auli Pawła VI pielgrzymów Papież zauważył, że w piątek przypada święto świętych Cyryla i Metodego. Przypomniał, że byli oni pierwszymi głosicielami wiary wśród narodów słowiańskich. „Niech ich świadectwo pomoże wam być apostołami Ewangelii, zaczynem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym” – powiedział Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan

W słowie do Polaków Papież nawiązał natomiast do tematu dzisiejszej katechezy. „Pozdrawiam wszystkich Polaków. Niech wiara betlejemskich pasterzy inspiruje was do dostrzegania Jezusa w osobach żyjących w opuszczeniu i w trudnych warunkach. Pamiętajcie szczególnie o chorych, samotnych i ofiarach powodzi. Pomagajcie im i nieście nadzieję, pochodzącą od Pana. Z serca Wam błogosławię”.

Czyńcie pokutę i módlcie się o pokój

Na zakończenie Papież ponownie poprosił o modlitwę i pokutę w intencji pokoju. Wspomniał o udręczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Birmie, Sudanie Południowym i Północnym Kiwu. „Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nastał pokój. Nie zapominajmy, że wojna jest porażką. Nie urodziliśmy po to, by zabijać, lecz aby narody mogły się rozwijać” – dodał Ojciec Święty.