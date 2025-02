Papież do diakonów: Łączcie Eucharystię z codziennym życiem ludzi

Wasza misja jest jednym z najpiękniejszych przejawów Kościoła synodalnego i „wychodzącego” – napisał Papież Franciszek do diakonów stałych. Homilię papieską podczas mszy św. z okazji Jubileuszu Diakonów Stałych odczytał w niedzielę abp Rino Fisichella, pro-prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Wojciech Rogacin – Watykan

Na uroczystej mszy św. w Bazylice Watykańskiej z okazji Jubileuszu Diakonów Stałych zgromadziło się 5 tys. Wiernych w tym 2.5 tys. diakonów z całego świata. Podczas niedzielnej mszy św., w której nie mógł wziąć udziału Papież Franciszek z powodu swej hospitalizacji w klinice Gemelli, wyświęcono nowych diakonów stałych, wśród nich dwóch z Polski: Jacek Grabarczyk z archidiecezji łódzkiej, oraz Norbert Ryznar z diecezji świdnickiej.

Abp Rino Fisichella odczytał homilię przygotowaną przez Franciszka.

Abp Fisichella zachęca do modlitwy za Papieża

Zanim to uczynił, zachęcił do modlitwy o zdrowie Ojca Świętego. „Bracia i siostry, a zwłaszcza wy, drodzy diakoni, i wy, którzy wkrótce, przez nałożenie rąk, wejdziecie do świętego porządku diakonatu, ze szczególną przyjemnością przeczytałem homilię, którą papież Franciszek sam przekazałby wam wszystkim w tę szczególną niedzielę” – powiedział abp Fisichella.

„W celebracji Eucharystii, gdzie komunia nabiera najpełniejszego i najbardziej znaczącego wymiaru, czujemy papieża Franciszka, choć w szpitalnym łóżku, czujemy go blisko nas, czujemy go obecnego pośród nas. A to zobowiązuje nas do jeszcze silniejszej, bardziej intensywnej modlitwy, aby Pan wspierał go w czasie próby i choroby” – dodał pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Przede wszystkim głosić przebaczenie

Papież stwierdził, że najpełniejszy wymiar posługi diakonów zawiera się w trzech aspektach: przebaczeniu, bezinteresownej służbie i komunii.

„Głoszenie przebaczenia jest podstawowym zadaniem diakona” – podkreślił Papież, dodając: „Jezus ukazuje nam jego potrzebę i zakres, gdy mówi: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Łk 6, 27). I tak właśnie jest: aby wzrastać razem, dzieląc się wzajemnie blaskami i cieniami, sukcesami i porażkami, trzeba umieć przebaczać i prosić o przebaczenie, odbudowując relacje i nie wykluczając z naszej miłości nawet tych, którzy nas atakują i zdradzają.”

Franciszek dodał, że świat, gdzie wobec przeciwników istnieje tylko nienawiść, jest światem „bez nadziei, bez przyszłości, przeznaczonym do rozdarcia przez niekończące się wojny, podziały i zemsty.”

Jako przykłady przebaczenia Papież wskazuje postaci Dawida, który darzy miłością swego prześladowcę, Saula, a także diakona Szczepana, który przebacza swoim prześladowcom w chwili śmierci. Wzorem diakonii – wskazał Papież - jest jednak sam Jezus, który na krzyżu, „ogołacając” samego siebie aż do oddania za nas życia modli się za tych, którzy Go ukrzyżowali i otwiera dobremu łotrowi bramy raju.

Diakon - ten, który służy

Papież wskazuje diakonom, aby przykład bezinteresownej służby czerpali od Jezusa, który sam mówił: „Ja jestem pośród was jako ten, kto służy” (Łk 22, 27), a kiedy Jego uczniowie spierali się między sobą o to, kto z nich jest największy, wyjaśnił im, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45).

„Bracia diakoni, bezinteresowna praca, którą pełnicie jako wyraz waszej konsekracji dla miłości Chrystusa, jest zatem dla was pierwszym głoszeniem Słowa, źródłem zaufania i radości dla tych, którzy was spotykają” – stwierdził Papież w homilii. Zachęcił, by tej posłudze towarzyszył, na ile to możliwe, uśmiech, bez narzekania i bez szukania uznania, wspierając się nawzajem, także w relacjach z biskupami i kapłanami.

„Niech wasze wspólne i wielkoduszne działanie będzie w ten sposób mostem łączącym ołtarz z ulicą, Eucharystię z codziennym życiem ludzi; niech miłość będzie waszą najpiękniejszą liturgią, a liturgia waszą najpokorniejszą służbą” – zachęcał Ojciec Święty.

Ubodzy – oto nasze skarby

Franciszek kontynuował, że wspomniana bezinteresowność jest źródłem trzeciego aspektu posługi diakońskiej – komunii. „Dawanie bez oczekiwania niczego w zamian tworzy więzi, ponieważ wyraża i wzmacnia bycie razem, które nie ma innego celu niż dar z siebie i dobro osób” – przekonywał Franciszek.

Przypomniał, że kiedy oskarżyciele patrona diakonów, św. Wawrzyńca, zażądali od niego przekazania skarbów Kościoła, pokazał im ubogich i powiedział: „Oto nasze skarby!”.

„W ten sposób buduje się komunię – mówiąc bratu i siostrze, słowami, ale przede wszystkim czynami, osobiście i jako wspólnota: jesteś dla nas ważny, kochamy cię, chcemy, abyś uczestniczył w naszej drodze i naszym życiu. To właśnie czyńcie: mężowie, ojcowie i dziadkowie gotowi, w służbie do poszerzenia swoich rodzin o tych, którzy są w potrzebie, tam gdzie żyjecie” – zachęcał Papież Franciszek.

Sakrament który wymaga uniżenia

„Tak więc wasza misja, która wyprowadza was ze społeczeństwa, aby ponownie w nie wprowadzić i uczynić je miejscem coraz bardziej gościnnym i otwartym dla wszystkich, jest jednym z najpiękniejszych przejawów Kościoła synodalnego i wychodzącego” – dodał Ojciec Święty.

Nowo wyświęcanym diakonom przypomniał, że przyjmując sakrament święceń „zejdą” po stopniach posługi. „Celowo mówię i podkreślam, że zejdą, a nie, że wstąpią wyżej, ponieważ wraz ze święceniami nie wchodzi się wyżej, lecz schodzi, czyni siebie małym, uniża się i ogałaca” – wskazał Franciszek.