Papież: bądźcie czujni wobec pokusy kultywowania ducha wojny

Do postawy czujności, „aby nie zostać skażonymi trucizną propagandy nienawiści, która dzieli świat na przyjaciół, których trzeba bronić i nieprzyjaciół, których należy zwalczać” apelował Franciszek podczas Mszy św. z racji Jubileuszu Wojska, Policji i Służb Mundurowych.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Papież na początku homilii wskazał, że Pan Jezus w odczytanej Ewangelii, nie chce pokazywać się tłumom, aby czynić wszystko zgodnie z planem swojej misji. Przeciwnie, na pierwszym miejscu stawia spotkanie z człowiekiem, relację z innymi, „troskę o te trudy i niepowodzenia, które często obciążają serce i odbierają nadzieję”.

Ze względu na stan swego zdrowia, Ojciec Święty poprosił o odczytanie dalszej części przygotowanej homilii.

Msza św. Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych

Zobaczył, wszedł, usiadł

Zbawiciel jest tym, który ma uważne spojrzenie. Mimo tłumu potrafi dostrzec rozczarowanie na twarzach rybaków, którzy są zawiedzeni nieudanym połowem ryb. „Jezus kieruje swoje pełne współczucia spojrzenie w oczy tych ludzi, dostrzegając ich zniechęcenie, frustrację, z powodu całonocnej pracy bez złowienia czegokolwiek, poczucie pustego serca, tak jak te sieci, które teraz trzymają w rękach” - wskazano.

Jezus wchodząc do łodzi rybaka Szymona, wkracza w przestrzeń jego życia. Chrystus nie ogranicza się do obserwacji trudnych spraw. On jest Tym, który przejmuje inicjatywę. Spotyka Szymona w sytuacji porażki, aby wsiąść do „łodzi jego życia, która tej nocy powróciła na brzeg bez sukcesu”.

Wobec dostrzegalnej – w oczach i sercach rybaków – goryczy spowodowanej bezowocnym trudem, Jezus wszedł do łodzi, aby nauczać. Głosi im dobrą nowinę, wnosi światło w „noc rozczarowania”. Chce, aby ludzie poczuli, że nadal jest nadzieja, nawet gdy wszystko wydaje się stracone.

Msza św. Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych

Dobro może zwyciężyć

W homilii podziękowano Służbom Mundurowym za ich posługę. Wskazano, że powierzono im ważną misję, która obejmuje wiele wymiarów życia społecznego i politycznego. Wymieniono różnorakie aspekty posługi na rzecz obrony krajów, bezpieczeństwa, strzeżenia praworządności, walki z przestępczością. Ojciec Święty pamięta „również o tych, którzy pełnią ważną służbę w czasie klęsk żywiołowych, w celu ochrony stworzenia, ratowania życia na morzu, na rzecz najsłabszych, na rzecz krzewienia pokoju”.

Franciszek zaznaczył, że również żołnierzy i funkcjonariuszy, Pan prosi, aby postępowali tak jak Jezus: „zobaczyli, weszli, usiedli”.

Trzeba uważnie patrzeć, aby móc uchwycić zagrożenia dla dobra wspólnego, niebezpieczeństwa zagrażające życiu obywateli, środowisku, społecznościom. Papież dodał, że trzeba wejść „do łodzi podczas burzy” i zaangażować się, aby nie zatonęła. To misja w służbie dobra, wolności i sprawiedliwości. Trzecim elementem jest, umiejętność, aby „usiąść”. Obecność żołnierzy i funkcjonariuszy, bycie po stronie prawa oraz najsłabszych, staje się lekcją dla wszystkich. To pokazanie, „że dobro może zwyciężyć pomimo wszystko”. Służba jest wskazaniem, „że sprawiedliwość, wierność i postawa obywatelska są dziś nadal wartościami koniecznymi”.

„Wasze mundury, dyscyplina, która was ukształtowała, odwaga, która was wyróżnia, przysięga, którą złożyliście, przypominają wam, jak ważne jest nie tylko dostrzeganie zła, by je potępić, ale także wejście do łodzi podczas burzy i zaangażowanie się, aby nie zatonęła, z misją w służbie dobru, wolności i sprawiedliwości” - zaakcentowano.

Msza św. Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych

Kapłańska obecność

W homilii Papież zwrócił także uwagę na posługę kapelanów, ich kapłańską obecność wśród mundurowych. Zaznaczył, że ich służba nie polega na tym – jak niestety czasami zdarzało się w historii –„błogosławić perfidne działania wojenne”. „Oni są pośród was jako obecność Chrystusa, który chce wam towarzyszyć, zaoferować wam wysłuchanie i bliskość, zachęcać was do wypłynięcia na głębię oraz wspierać was w misji, którą wypełniacie każdego dnia - wskazano w rozważaniu i dodano - zapewniając wsparcie moralne i duchowe, przemierzają z wami drogę, pomagając wam wypełniać wasze zadania w świetle Ewangelii i w służbie dobru”.

Abyście zawsze promowali, ratowali i bronili życie

W homilii podziękowano za służbę, za to, że funkcjonariusze „wsiadając do łodzi naszego życia”, które są narażone na niebezpieczeństwo, oferują nam swoją ochronę i pomoc. Zachęcono, aby nie tracić z oczu celu służby i działań.

„Bądźcie natomiast odważnymi świadkami miłości Boga Ojca, który chce, abyśmy wszyscy byli braćmi. I, razem, podążajmy by budować nową erę pokoju, sprawiedliwości i braterstwa” - wskazano.