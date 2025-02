Papież apeluje o odpowiedzialność w korzystaniu ze sztucznej inteligencji

Ojciec Święty skierował mocne przesłanie do uczestników IV Latynoamerykańskiego Kongresu CEPROME (Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Formacji dla Ochrony Małoletnich) poświęconego wyzwaniom, jakie w prewencji wykorzystania seksualnego niesie rozwój sztucznej inteligencji. Papież wezwał do zbiorowej odpowiedzialności zarówno za treści, jak też za bezpieczeństwo korzystających z zasobów internetu.

Felipe Herrera-Espaliat, Dorota Abdelmoula-Viet – Lima

Papież Franciszek stanowczo wezwał do odpowiedzialności wszystkich, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Po raz kolejny podkreślił swoją determinację w działaniach na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i surowo wypowiedział się na temat zagrożeń, wynikających z niektórych aspektów postępu technologicznego.

Złudne poczucie bezkarności

Papież zauważył, że internet może sprawiać wrażenie przestrzeni bezkarności, ponieważ pozwala ludziom unikać odpowiedzialności za działania w wirtualnym świecie. Zdaniem Franciszka sztuczna inteligencja zwiększa tę bezkarność, także za sprawą tworzenia nowych, sztucznie wygenerowanych materiałów, bazujących zasobach w cyberprzestrzeni.

„Ponieważ nie mamy fizycznego udziału w tworzeniu tych materiałów, może się wydawać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za ‘czynienie’ czegoś haniebnego: za atakowanie osoby, za kradzież wizerunku, za wykorzystanie czyjegoś pomysłu, za ujawnienie prywatnych informacji. Ale to nieprawda: maszyna wykonuje nasze polecenia, to my decydujemy, a ona tylko realizuje nasze zamiary” – podkreślił Ojciec Święty.

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia sztucznej inteligencji

W przesłaniu Papież wymienił zagrożenia, wynikające z nieodpowiedzialnego i celowego nadużywania sztucznej inteligencji. „Zagrożenia dla tych, którzy oglądając produkowane treści, chcą je naśladować; zagrożenia, wynikające z ogromnej ilości nieodpowiednich materiałów, zanieczyszczających przestrzeń cyfrową; zagrożenia, polegające na utrudnieniu organom ścigania rozróżnienia między rzeczywistymi a sztucznie wyprodukowanymi treściami” – wyliczył. Papież przypomniał przy tym, że odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa zarówno na użytkownikach, jak i na ich twórcach.

Oddać głos Bogu i ofiarom

W obliczu wyzwań, jakie sztuczna inteligencja stawia w walce z wykorzystywaniem, także w Kościele, Ojciec Święty wskazał dwa kluczowe zadania. Pierwszym z nich jest „oddanie głosu Bogu i ofiarom, które błagają o sprawiedliwość, abyśmy byli świadomi wyrządzanego zła”. Drugim – „obnażenie fałszywego przekonania, że można ukryć się za technologią, aby oczyścić swoje sumienie”.

Franciszek wezwał również do nakładania jasnych i konkretnych ograniczeń prawnych na użytkowanie sztucznej inteligencji: „Należy wymagać od jednostek, od twórców technologii oraz od właściwych władz wprowadzania wyraźnych i mierzalnych zasad, które pozwolą ścigać jej szkodliwe lub przestępcze wykorzystanie”.

Wdzięczność Ojcu Świętemu

Maria Inés Franck, dyrektor CEPROME, wyraziła wielką wdzięczność za papieskie przesłanie, odczytane podczas spotkania, tym bardziej, że zostało ono przekazane w czasie, gdy Franciszek jest hospitalizowany.

„Ojciec Święty nieustannie zachęca i potwierdza nasze wysiłki na rzecz budowania kultury prewencji w Kościele. Jego refleksje pogłębiają naszą świadomość tej nowej rzeczywistości i wskazują nam drogę do dalszej walki z wykorzystywaniem oraz tworzenia przestrzeni kościelnych, które chronią wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież w całej Ameryce Łacińskiej” – powiedziała argentyńska prawniczka.

IV Kongres CEPROME, zorganizowany w dn. 25-27 lutego, nosi tytuł „Sztuczna inteligencja a wykorzystywanie seksualne: nowe wyzwanie dla prewencji” i został zorganizowany we współpracy z Papieską Komisją ds. Ochrony Małoletnich Stolicy Apostolskiej. W trzydniowym wydarzeniu uczestniczą międzynarodowi eksperci, którzy pracowali z ofiarami wykorzystania, pomagając im w procesie uzdrowienia i dążeniu do sprawiedliwości. Swoje przesłanie na tegoroczne spotkanie Papież podpisał 13 stycznia br.